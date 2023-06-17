Birce Akalay göğüs dekolteli deri büstiyeriyle poz verdi, Instagram coştu! "Cesaretine hayranız" Ünlü oyuncu Birce Akalay, katıldığı bir davet sonrası cesur pozlarını sosyal medya hesabından sıraladı. Siyah deri büstiyeriyle kamera karşısına geçen Birce Akalay'ın o pozları beğeni yağmuruna tutuldu.

En son Kuş Uçuşu dizisiyle izleyici karşısına çıkan Birce Akalay sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Küçük Ağa, Yer Gök Aşk, Siyah Beyaz Aşk, Babil gibi birçok dizide rol alan Birce Akalay Instagram pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Ünlü oyuncu bu kez katıldığı bir davette kamera karşısına geçti. Tarzıyla büyük beğeni topladı.

Deri büstiyeriyle iddialı pozlarını sıraladı

Katıldığı bir davette tarzıyla dikkat çeken Birce Akalay, deri siyah renk büstiyeriyle kamera karşısına geçti.

Verdiği iddialı pozları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu magazin gündemine oturdu.

38 yaşındaki ünlü oyuncunun kusursuz fiziği takipçilerinin gözünden kaçmadı. Adeta genç kızlara taş çıkarıyor.