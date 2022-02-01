Biri ünlü, biri gönüllü! Survivor Sema ve Seda hakkındaki ilginç gerçek...

Biri ünlü, biri gönüllü! Survivor Sema ve Seda hakkındaki ilginç gerçek...

Survivor All Star heyecanı devam ederken Sema Ocak ve Seda Demir'i benzeten yarışmacılar, şaşırtan gerçekle karşılaşıyor. Peki Survivor Sema ve Seda kardeş mi, neden ayrı takımdalar? İşte detaylar...

Survivor All Star 2022 heyecanı devam ediyor.

Ünlüler ve Gönüllüler takımında yarışanlara dair izleyicilerin araştırmaları da yoğunlaştı.

Survivor’da 'Sema ve Seda kardeşler mi?' sorusu merak edilenler arasında.

Survivor 2022 All Star ünlüler ve gönüllüler takımlarında yarışan Sema Ocak ve Seda Demir’in benzerliği herkese aynı soruyu sordurdu.

Peki Survivor Sema ve Seda ikiz mi? Survivor Sema ve Seda küs mü, neden ayrı takımdalar? İşte yanıtı...

SURVİVOR SEMA VE SEDA KARDEŞ Mİ?

Survivor Seda ve Sema ikiz kardeş...

Farklı takımlarda olmasının sebebi ise önceden katıldıkları Survivor'da o takımda yer almaları.

TAKIMLARI NEDEN FARKLI

Yani Sema önceden Survivor 2017 'ye katılmıştı ve burada Ünlüler takımında yer alıyor. Haliyle bu yılki Survivor 2022'de de Ünlüler takımında bulunmuş oldu.

Diğer taraftan Survivor Seda yarışmaya 2019 yılında katılmıştı. Orada da Gönüllüler takımında bulunuyordu. İşte bu yüzden ikili farklı takımlarda yer alıyor.