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    Birkan Sokullu sosyetik sevgilisiyle aşka geldi! 3. yıl pozu...

    Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakteriyle akıllara kazınan Birkan Sokullu, sosyetik sevgilisi Eda Gürkaynak ile ilişkilerinin 3. yılını kutladı.
    • 27.07.2022 - 14:53
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 14:54
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    Birkan Sokullu sosyetik sevgilisiyle aşka geldi! 3. yıl pozu...

    Ünlü oyuncu Birkan Sokullu, başrollerini Ezgi Mola, Merve Dizdar, Tansel Öngel ve Uğur Uzunel ile paylaştığı TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Han karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı.

    Oyunculuğu kadar özel hayatı da merak konusu olan Birkan Sokullu, kendisi gibi oyuncu olan Aslı Enver'den boşanmıştı.

    Özel hayatıyla çok konuşulan yakışıklı oyuncu, sosyetik sevgilisi Eda Gürkaynak ile olan birlikteliğiyle gündem oluyor.

    Birkan Sokullu ve sevgilisi Eda Gürkaynak geçtiğimiz günlerde Paris'te evlilik kararı almıştı.

    3. yıl pozu

    Mutlu ilişkileriyle parmakla gösterilen ikili, sosyal medya hesaplarında aşk karelerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

    Ünlü çift, ilişkilerinin 3. yıl dönümlerini romantik bir kareyle kutladı.

    Birkan Sokullu sosyetik sevgilisiyle aşka geldi! 3. yıl pozu... #1

    Birkan Sokullu sosyetik sevgilisiyle aşka geldi! 3. yıl pozu... #2

    Birkan Sokullu sosyetik sevgilisiyle aşka geldi! 3. yıl pozu... #3


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