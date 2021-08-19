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    • Birkan Sokullu ve Tuğba Ekinci'nin yatak sahneleri ortaya çıktı! Masumlar Apartmanı'nın Han'ı şaşırttı

    Birkan Sokullu ve Tuğba Ekinci'nin yatak sahneleri ortaya çıktı! Masumlar Apartmanı'nın Han'ı şaşırttı

    Masumlar Apartmanı'nda Han karakterini canlandıran Birkan Sokullu'nun yıllar önce Tuğba Ekinci ile klipte oynadığı ortaya çıktı. Sokullu ile Tuğba Ekinci'nin yatak sahneleri sosyal medyayı salladı.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2021 - 17:49
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    Birkan Sokullu ve Tuğba Ekinci'nin yatak sahneleri ortaya çıktı! Masumlar Apartmanı'nın Han'ı şaşırttı

    Birkan Sokullu, TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve ikinci sezonu büyük bir merakla beklenen Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği Han karakteriyle kariyerinin zirvesini yaşıyor.

    Başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan Birkan Sokullu'nun 15 yıl önceki hali sosyal medyaya damga vurdu.

    TUĞBA EKİNCİ'NİN KLİBİNDE OYNAMIŞ

    Birkan Sokullu'nun, ''O Şimdi Asker'' şarkısı ile büyük bir üne kavuşan Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıktı.

    Birkan Sokullu ve Tuğba Ekinci nin yatak sahneleri ortaya çıktı! Masumlar Apartmanı nın Han ı şaşırttı #1

    YATAK SAHNELERİ OLAY OLDU

    Yıllar sonra yeniden gündeme gelen o klipte, Birkan Sokullu ile Tuğba Ekinci'nin yatak sahneleri gündeme bomba gibi düştü ve magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu.

    Birkan Sokullu ve Tuğba Ekinci nin yatak sahneleri ortaya çıktı! Masumlar Apartmanı nın Han ı şaşırttı #2

    DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI

    Toy halleriyle sosyal medyada ilgi odağı olan yakışıklı oyuncunun direkt göze çarpan değişimi ise hayranlarını şaşırttı. İşte Birkan Sokullu'nun yıllar önceki hali...

    Birkan Sokullu ve Tuğba Ekinci nin yatak sahneleri ortaya çıktı! Masumlar Apartmanı nın Han ı şaşırttı #3

    Birkan Sokullu ve Tuğba Ekinci nin yatak sahneleri ortaya çıktı! Masumlar Apartmanı nın Han ı şaşırttı #4

    Birkan Sokullu ve Tuğba Ekinci nin yatak sahneleri ortaya çıktı! Masumlar Apartmanı nın Han ı şaşırttı #5

    Birkan Sokullu ve Tuğba Ekinci nin yatak sahneleri ortaya çıktı! Masumlar Apartmanı nın Han ı şaşırttı #6

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