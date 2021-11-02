Birkan Sokullu'nun eski eşi bakın kimmiş! O fırtınalı aşktan geriye kalanlar...

Birkan Sokullu'nun eski eşi bakın kimmiş! O fırtınalı aşktan geriye kalanlar...

Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakterini canlandıran Birkan Sokullu, oyunculuğuyla göz doldurdu. Sokullu'nun hayatına dair araştırma yapanlar, eski eşini görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Bir dönem Burcu Biricik'le Hayat Şarkısı dizisinde başrolü paylaşan Birkan Sokullu, yakışıklılığıyla dikkati çekmişti.

Partneri Biricik ile uyumlu bir görüntü çizen Sokullu, oyunculuğuyla ise o dönem göz doldurdu.

Birçok dizi, film ve dergilerde boy gösteren Birkan Sokullu, son olarak Masumlar Apartmanı'nda karşımıza çıktı.

Han karakterine hayat veren oyuncu, reyting rekorları kıran dizi sayesinde geniş kitlelere ulaştı.

Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Melisa Şenolsun ile başrolü paylaşan Sokullu, seyirciler tarafından merak edildi.

Seyircilerin hayatını mercek altına aldığı ve araştırdığı oyuncunun eski eşi ise görenleri şoke etti.

BİRKAN SOKULLU'NUN ESKİ EŞİ HERKESİ ŞAŞIRTTI

Birkan Sokullu, bir dönem Berrak Tüzünataç ile yaşadığı uzun soluklu ilişkisiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Şimdilerde Eda Gürkaynak ile aşk yaşayan Birkan Sokullu'nun eski eşi herkesi şoke etti.

Sokullu, meslektaşı Aslı Enver ile 2012 yılında dünyaevine girdi. Balayını Tayland'da yapan çift, evli kaldıkları dönemde gündemden düşmedi.

Mutluluk pozları veren ikili, 2015 yılında 3 yıllık evliliklerini bitirdi. Çiftin avukatları, evliliğin sonlandırılma gerekçesinin, şiddetli geçimsizlik olduğunu belirtti ve taraflar arasında dava için gerekli anlaşmanın sağlandığını duyurdu.

Aslı Enver ise uzun bir süre Murat Boz'la aşk yaşadı. Ancak çift evlenemeden ayrıldı.