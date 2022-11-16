Bitlis TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Bitlis kura çekimi canlı izle!

Sosyal Konut Projesi kapsamında TOKİ kura çekimleri 7 Kasım itibarıyla başladı sıra Bitlis'e geldi. Peki, Bitlis TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Şırnak ve Ardahan ile 7 Kasım'da başlayan TOKİ kura çekimleri, hızlı bir şekilde devam ediyor.

Netleşen kura takvimine göre; 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ildeki 22 bin 57 konutun kura çekimleri gerçekleştirilecek.

Bu iller Şırnak ve Ardahan ile başlarken, sıra Bitlis'e geldi ve kura çekim günü merak edilmeye başlandı.

Bu kapsamda da, "Bitlis TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta?" sorusu gündem oldu.

Peki, Bitlis TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte yanıtı..

Bitlis TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Bitlis TOKİ kura çekilişi 16 Kasım Çarşamba günü yani bugün yapılacak.

TOKİ kura çekilişi Bitlis'in Adilcevaz, Ahlat, Hizan, Merkez, Tatvan ilçelerinde yapılacak. Bitlis'te yapılacak TOKİ konutu sayısı 1250 olacak.

TOKİ sonuçları e-Devlet üzerinden ya da TOKİ'nin resmi sayfası üzerinden öğrenilebiliyor.

TOKİ kura çekimi sonuçları, canlı yayının ardından ilan ediliyor.

Vatandaşlar TOKİ sonuçlarını a.toki.gov.tr üzerinden sorgulayabilecekler.