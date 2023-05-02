Biz Kimden Kaçıyorduk Anne'nin Bambi'si Eylül Tumbar güzelliğiyle dumur etti! "Afra-Ceyda karışımı" İlk oyunculuk deneyimini Netflix yapımı "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne" dizisi ile yaşayan Eylül Tumbar, Bambi karakteriyle dikkat çekti. Eylül Tumbar'ın mest eden güzelliği Afra Saraçoğlu ve Ceyda Kasabalı'ya benzetildi.

Melisa Sözen ile "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne" dizisinde başrolü paylaşan Eylül Tumbar, "Bambi" karakteri ile oyunculuk performansını ortaya koydu. İlk kez kamera karşısına geçen Eylül Tumbar, hem yeteneği hem güzelliğiyle yıldızını parlatmayı başardı. İzleyiciyi kendine hayran bırakan Tumbar, geleceğin yıldız oyuncuları listesinde yerini almaya hazırlanıyor. Sektörün merceğine girmeyi başaran genç oyuncu, takipçi kitlesini de genişletiyor. Güzelliği mest etti Sosyal medyada Eylül Tumbar'ı görenler, duru güzelliği karşısında kayıtsız kalamıyor. Üniversite eğitimine devam eden Tumbar, boy, gözleri ve fiziği ile beğeni topluyor. Birbirinden güzel kareleri ile dikkat çeken Eylül Tumbar'ı takipçileri "Afra Saraçoğlu" ve "Ceyda Kasabalı"ya benzetti.