Melisa Sözen ile "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne" dizisinde başrolü paylaşan Eylül Tumbar, "Bambi" karakteri ile oyunculuk performansını ortaya koydu.
İlk kez kamera karşısına geçen Eylül Tumbar, hem yeteneği hem güzelliğiyle yıldızını parlatmayı başardı.
İzleyiciyi kendine hayran bırakan Tumbar, geleceğin yıldız oyuncuları listesinde yerini almaya hazırlanıyor.
Sektörün merceğine girmeyi başaran genç oyuncu, takipçi kitlesini de genişletiyor.
Güzelliği mest etti
Sosyal medyada Eylül Tumbar'ı görenler, duru güzelliği karşısında kayıtsız kalamıyor.
Üniversite eğitimine devam eden Tumbar, boy, gözleri ve fiziği ile beğeni topluyor.
Birbirinden güzel kareleri ile dikkat çeken Eylül Tumbar'ı takipçileri "Afra Saraçoğlu" ve "Ceyda Kasabalı"ya benzetti.