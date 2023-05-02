Biz Kimden Kaçıyorduk Anne'nin Bambi'si Eylül Tumbar güzelliğiyle dumur etti!

ile "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne" dizisinde başrolü paylaşan Eylül Tumbar, "Bambi" karakteri ile oyunculuk performansını ortaya koydu.

İlk kez kamera karşısına geçen Eylül Tumbar, hem yeteneği hem güzelliğiyle yıldızını parlatmayı başardı.

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne'nin Bambi'si Eylül Tumbar'ı güzelliğiyle dumur etti!

İzleyiciyi kendine hayran bırakan Tumbar, geleceğin yıldız oyuncuları listesinde yerini almaya hazırlanıyor.

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne'nin Bambi'si Eylül Tumbar'ı güzelliğiyle dumur etti!

Sektörün merceğine girmeyi başaran genç oyuncu, takipçi kitlesini de genişletiyor.

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne'nin Bambi'si Eylül Tumbar'ı güzelliğiyle dumur etti!

Güzelliği mest etti

Sosyal medyada Eylül Tumbar'ı görenler, duru güzelliği karşısında kayıtsız kalamıyor.

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne'nin Bambi'si Eylül Tumbar'ı güzelliğiyle dumur etti!

Üniversite eğitimine devam eden Tumbar, boy, gözleri ve fiziği ile beğeni topluyor.

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne'nin Bambi'si Eylül Tumbar'ı güzelliğiyle dumur etti!

Birbirinden güzel kareleri ile dikkat çeken Eylül Tumbar'ı takipçileri "Afra Saraçoğlu" ve "Ceyda Kasabalı"ya benzetti.

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne'nin Bambi'si Eylül Tumbar'ı güzelliğiyle dumur etti!