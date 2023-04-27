Bizimkiler dizisinin Nazan'ı görenleri hayran bıraktı! Sosyal medyadan övgü yağdı: "Güzellik aynı kalmış" Biizmkiler dizisinde Nalan'a hayat veren Ayşe Kökçü, son haliyle görenleri kendisine hayran bıraktı. Bugüne kadar sayısız projede yer alan Kökçü, Kardeş Payı dizisi ile herkesin aklına kazındı.

21 Mayıs 1955 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ayşe Kökçü, İstanbul Belediye Konservatuvarı'ndaki eğitiminin ardından Şehir Tiyatroları kadrosuna katıldı.

Burada sahne hayatına başlayan Ayşe Kökçü, Avni Yalçın'la ve tiyatrocu Salih Sarıkaya ile evlenip ayrıldı.

Bizimkiler dizisinde hayat verdiği Nazan karakteri ile tanınan Kökçü, birçok televizyon projesinde yer aldı.

Özellikle Kardeş Payı ve Yalancı Yarim dizileri ile adından söz ettiren Kökçü, son olarak Ah Nerede isimli dizide yer aldı.

2022 yılından beri ekranlarda gözükmeyen Kökçü, son haliyle Bizimkiler izleyenlerini de şaşırttı.

İşte Ayşe Kökçü'nün son hali

Dizide Nazan karakterini canlandıran Ayşe Kökçü, uzun süredir ortalarda görünmüyordu.

Usta oyuncu, şimdilerde 68 yaşında. Sakin bir hayat yaşamayı tercih eden Kökçü, televizyon ekranlarından uzak durmayı tercih ediyor.

Ayşe Kökçü, 7 yıldır yine kendi gibi oyuncu olan Gökhan Mete ile evli. Gökhan Mete, yayınlandığı dönemin en sevilen işlerinden olan Elveda Rumeli'de Kasap Cabbar'ı canlandırmıştı.