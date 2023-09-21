Bomba aldatma iddiası! Masterchef Hasan Biltekin nişanlısını Gönül Dağı'nın yıldızıyla... MasterChef ile tanınan Hasan Biltekin'in doktor nişanslısını, ünlü bir oyuncuyla aldattığı ve bu ismin Gönül Dağı'ndan olduğu iddia edildi.

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Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Dilek karakteriyle ünlenen Gülsim Ali'nin, MasterChef Hasan Biltekin ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Hülya Acar ile evlilik yolunda ilk adımı 2022 yılında atan Hasan Biltekin ve Gülsim Ali'nin Nevşehir'de görüştüğü söylendi.

Üç gün boyunca...

Yarışmacı, OnurAkayMedya’dan Erkan Özbey'in haberine göre, Gönül Dağı dizisiyle yıldızı parlayan Gülsüm Ali ile Nevşehir'de tanıştı.

2 ay önce Kapadokya'da bir etkinlikte tanışan Gülsim Ali ve Hasan Biltekin'in üç gün boyunca birlikte vakit geçirdiği iddia edildi. İkilinin yanında ünlü oyuncunun annesi de vardı.

Söylenenlere göre Hülya Acar, nişanlısı Hasan ve Gülsim Ali'nin yakınlaşmasından şüphelendi. MasterChef yarışmacısı ise ünlü oyuncunun yalnızca arkadaşı olduğunu dile getirdi.

Mesajlar ve fotoğraflar ortaya çıktı

Ardından Hülya Acar, nişanlısı ve ünlü oyuncunun mesajlarını ve bazı özel fotoğraflarını yakaladı. Bu durumun ardından nişan yüzüğünü atarak Gülsim Ali'ye 'Nişanlı bir insanla nasıl birlikte olursun?' ifadelerinin yer aldığı bir mesaj attı.

İddialara göre; Hasan Biltekin, Hülya Acar'ın bu yaptığına sinirlenerek onu aradı.

MasterChef Hasan'ın, Hülya Acar'ı yeni sevgilisi Gülsim Ali'yi rahatsız ettiği için azarladığı iddia edildi. Onur Akay'ın internet sitesinde yer alan haberde, 'Bu bir iddia değil! İlişkinin ve aldatmanın tüm delilleri arşivimizde…' notu yer alıyordu.