BOMBA İSMİ AÇIKLADI! Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2024'te yarışacak 11. yarışmacıyı açıkladı! Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alacak yarışmacıları duyurmaya devam ediyor. Ilıcalı bu sezon programda yer alacak 11. yarışmacıyı da sosyal medya hesabından duyurdu. İşte o isim..

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TV8'in izlenme rekorları kıran yarışma programı Survivor bu sene All Star sezonu ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Büyük heyecana sahne olması beklenen Survivor All Star 2024'ün kadrosu şekillenmeye başladı.

Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı Survivor All Star'da mücadele edecek isimleri açıklamaya başladı.

Acun Ilıcalı'nın şimdiye kadar açıkladığı isimler arasında Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Sercan Yıldırım ve Aleyna Kalaycıoğlu, Damla Can, Turabi Çamkıran, Merve Aydın, Yiğit Poyraz ve Nefise Karatay yer aldı.

Acun Ilıcalı bugün yaptığı açıklama ile bir ismi daha açıkladı.

11. ismi açıkladı

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Survivor All Star 2024'te yer alacak 11. yarışmacıyı açıkladı.

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada "Sevgili Doğukan Manço Survivor All Star’da olacak. Hem performansıyla hem karakteriyle seyircilerimizin takdirini toplayan sevgili Doğukan, All Star’ın önemli isimlerinden biri olacak." ifadelerine yer verdi.

Doğukan Manço, Survivor All Star'da yarışması kesinleşen 11. isim oldu.

Doğukan Manço daha önce 2013 ve 2015 yıllarında Survivor'a katılmıştı.