Bora Akkaş kimdir? İçimizden Biri 'Adam Willson' karakteri hakkında...

İçimizden Biri dizisinde Adam Willson karakterine hayat vermeye hazırlanan Bora Akkaş hakkındaki bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki, Bora Akkaş kimdir? İşte'Adam Willson' karakteri...

Romantik ve eğlenceli bir aşk hikayesinin anlatılacağı İçimizden Biri dizisi, bu akşam Show TV ekranlarında başlıyor.

Bora Akkaş ve Özge Yağız'ın başrolü paylaşacağı dizi, eğlenceli sahneleri ile dikkati çekiyor.

Adam (Bora Akkaş) ile Havva'nın (Özge Yağız) hikayesini konu alacak olan İçimizden Biri'nin karakterleri ise mercek altına alındı.

Bora Akkaş'ın hayatını ve dizideki rolünü merak edenler, "Bora Akkaş kimdir? İçimizden Biri 'Adam Willson' kimdir?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, "Bora Akkaş kimdir? İçimizden Biri 'Adam Willson' kimdir?" İşte ayrıntılar..

ADAM WİLLSON KARAKTERİ

Amacı arkadaşlık ve iyilik saçmak olan Adam; Marmaris'te büyümüş bir İrlandalı'dır. Aşkından Adem'e dönen Adam, başına geleceklerden habersiz Havva'ya aşık olur.

BORA AKKAŞ KİMDİR?

12 Ekim 1990 tarihinde İstanbul‘da doğan Bora Akkaş, liseden mezun oldukta sonra İstanbul Şehir Tiyatroları'nda eğitim aldı. Müzik dünyasına “Hakunamatata” isimli grubun 6 sene gitaristliğini yaptı. Ardından 2007 senesinde “DogaBora” adıyla rap dünyasına girmeyi başardı.

Başlarda A4 Records bünyesinde çalışmalarına başlayan Akkaş, sonrasında A4 Records’dan ayrılarak çalışmalarına tek başına devam etmiş ve pek çok track yapmıştır. 2008 senesinde Miller’ın yaptığı “Miller Music Factory” yarışmasına Deniz Gürzumarla birlikte “Bize Kızma” isimli parçayla katılmış ve 2. olmuştur.

Genellikle rap şarkılar söyleyen Bora Akkaş, müzik dünyasında Doga Bora ismi ile biliniyor. Akkaş, 2013 senesinde Gonca Vuslateri ile birlikte “Kabin” isimli tiyatro oyununu sergilemiştir.

Akkaş 2015 senesinde ise Ezgi Mola ve Murat Yıldırım‘ın oynadığı “Kocan Kadar Konuş” adlı filmde Mehmet Lütfi karakterini canlandırmıştır. Ancak Geniş Aile dizisinde Zekai karakteri ile tanınmıştır.

BORA AKKAŞ'IN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER: