Boşanacakları iddia edilmişti! Dilan Polat eşi Engin Polat'ı affettiğini açıkladı: 'Kocam da kocam' Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken iş insanı Dilan Polat kocası Engin Polat'ı affettiğini açıkladı. İşte o paylaşım..

Sosyal medya fenomeni ve iş insanı Dilan Polat paylaşımları ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Geçtiğimiz gün eşi Engin Polat ile küsen Dilan Polat uzun süre sosyal medyada gündem olmuştu.

Bazı takipçilerinin boşanacakları şeklinde yorumladıkları küslük kısa sürdü.

32 yaşındaki ünlü fenomen, aldatıldığını ve boşanacağını iddia eden takipçilerine sert çıkıştı.

Dilan Polat o iddialara şöyle yanıt vermişti;

"Her küslük aldatmak mı? Siz küsünce engellemiyorsunuz dimi, fotoğrafları silmiyorsunuz? Ben küsemem dimi? Ben robotum duygularım yok. 17 senedir hayatımda, bir kez bu tarz konularla karşılaşmadım. Beni aldatsa ülkeyi terk etmesi lazım."

Bu iddiaların ardından ikilinin küslüğü sona erdi. Eşi Engin Polat'ın sürpriziyle karşılaşan Dilan Polat Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile eşini affettiğini açıkladı.

Dilan Polat paylaşımına "Kocam da kocam. Affettim. Bak nasıl geldi enerji" notunu ekledi.