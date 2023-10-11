Boşandı, dekolteyi arşa çıkardı! Şeyma Subaşı’ndan cesur pozlar “Piyasaya geri döndü

Ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşk ve ardından gelen evliliğiyle tanınan Şeyma Subaşı, özel hayatı ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.
Şeyma Subaşı, özellikle sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ve sansasyonel açıklamalarıyla gündeme gelmekte.
Boşandıktan sonra özel hayatındaki hareketlilik ve dikkat çekici paylaşımlarıyla magazin dünyasında adından sıkça söz ettiriyor.
Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile kısa süren bir evlilik yaşadıktan sonra boşanmıştı. Dört aylık evlilikleri, tek celsede son bulmuştu.
Boşandıktan sonra Paris'e taşınan Subaşı, bu dönemde tatilin keyfini çıkarıyor.
Boşanır boşanmaz dekolteyi abarttı
Şeyma Subaşı, şimdilerde tatilinin keyfini sürüyor. Son olarak sosyal medya hesabından derin sırt dekolteli elbisesiyle yaptığı paylaşım, sosyal medyayı ikiye böldü.
4 aylık evliliğinden yeni boşanan Şeyma Subaşı'nın bu şekilde paylaşım yapması bazı kullanıcılar tarafından eleştiri alırken, bazı kullanıcılar destek vermeye devam etti.