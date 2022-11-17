BOŞANIYOR! Merve Boluğur'un 44 günlük evliliği bitiyor! İşte ayrılık sebebi..

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Merve Boluğur 44 günlük evliliğini noktalıyor. DJ Mert Aydın ile evli olan Boluğur boşanma kararı aldı..

Merve Boluğur ve Mert Aydın çiftinin 44 gün süren evliliği noktalanıyor. Merve Boluğur 2 Ekim 2022 tarihinde DJ sevgilisi Mert Aydın ile nikah masasına oturmuştu.

Görkemli bir düğün ile dünya evine giren çiftin evlilikleri 44 gün sürdü. Merve Boluğur dün sosyal medyada çıkan iddiaları sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile doğruladı.

Merve Boluğur instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Olmadı teşekkürler. Hayat bu! Mert'e de mutluluklar. Güzel günlerimiz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Ünlü çiftin ayrılacağı haberi sosyal medyanın gündemin oturdu. 44 gün süren evliliğin neden bittiği hakkında farklı söylentiler olsada çiftin fikir ayrılığı sebebiyle ayrılma kararı aldığı ortaya çıktı.

Merve Boluğur'un babasının evine gittiği dün sosyal medyanın en çok konuşulan olayları arasında yer almıştı. Mert Aydın'ın boşanma işlemleri için gerekli adımları attığı ve çiftin yarın boşanacağı iddia edildi.