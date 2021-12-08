Boşanma nedeni belli oldu! Danilo Zanna'nın eşi Tuğçe Demirbilek paylaştı...

MasterChef yarışmasının jürisi Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek yollarını ayırma kararı alırken, boşanma sürecinin perde arkası da ortaya çıktı.

Eşi Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra hayatı değişen şef Danilo Zanna, Türkiye macerasına devam ediyor...

Elin Oğlu programı ile ekranlarda yer almaya başlayan Danilo Şef, şimdilerde MasterChef'in sempatik jüri üyesi olarak ilgi görüyor.

9 yıldır süren Danilo Zanna Tuğçe Demirbilek çiftinin evliliği sona geldi. Bir çocuk sahibi çift, boşanma kararı aldıklarını sosyal medyadan duyurdu.

Tazminat miktarında anlaşamadıkları iddiası ortaya atılınca boşanma nedenleri de ortaya çıktı.

Tuğçe Demirbilek'in Zanna'dan 1 milyon Euro tazminat talep ettiği, tazminat miktarını fazla bulan Danilo Zanna'nın ise kabul etmediği iddiaları gündeme geldi.

Haberlerin akabinde Demirbilek, sessizliğini bozdu.

"İDDİA EDİLEN RAKAM ÇOK KOMİK!"

Demirbilek sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında ise, şu ifadeleri kullandı:

"Hakkımda çıkan haber tamamıyla yalan çirkin ve komiktir. Rakamların, tavrımın ve yaşananların gerçeklikle uzaktan yakından alakası yoktur."

Öte yandan Tuğçe Demirbilek, yayınladığı tekzip ile Danilo Zanna ile boşanma sebeplerini de açıkladı.

"EVLİLİK YALANLAR ÜZERİNE KURULU"

Tuğçe Demirbilek'in iddialarına göre; çiftin ilişkileri yalanlar üzerine kurulu ve Danilo Zanna yalanlarla kurulu bir hayatı yaşamaya devam etmek istiyor.

Demirbilek konuyla ilgili olarak da, "'Taraflar arasındaki evlilik birliği Danilo Zanna'nın 'aslında gerçek olmayan' bir yaşam sürme çabası nedeniyle temelden sarsılmıştır.'" ifadelerine yer verdi.