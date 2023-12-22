Breaking Bad'in Walter White'ı paylaştı, milyonlar bakakaldı! "Hala efsanesin" Breaking dizisinde Walter White karakterini canlandıran aktör Bryan Cranston, yıllara meydan okuyan haliyle beğeni toplamaya devam ediyor.

ensonhaber.com

Dünyanın en iyi dizisi denilince akıllara gelen "Breaking Bad", adından söz ettirmeye devam ediyor.

Breaking Bad, Vince Gilligan tarafından yaratılan ve 2008 ile 2013 yılları arasında AMC kanalında yayınlanan bir televizyon dizisi.

Dünya çapında büyük bir hayran kitlesi kazanmış ve televizyon tarihindeki en önemli dizilerden biri olarak kabul edilmiştir.

Efsane karakter

Dizi, kimya öğretmeni Walter White'ın hayatındaki trajik bir döneme odaklanarak, sıradan bir insanın zamanla nasıl tehlikeli bir suçlu haline dönüştüğünü anlatmaktadır.

Walter White (Bryan Cranston), dizinin baş karakteridir. Kanser teşhisi konulduktan sonra maddi zorluklar içinde olan White, kimya bilgisini suç dünyasında kullanmaya başlar.

Walter'ın partneri Jesse ile birlikte uyuşturucu üretmeye başlaması, onları uyuşturucu kartelleri ve yasa uygulayıcılarla çatışmaya sokar.

Bryan Cranston'ın başarılı performansı Breaking Bad'in unutulmaz bir dizi olmasını sağlamıştır.

Yaşlanmıyor

Şimdilerde 67 yaşında olan Cranston, Er Ryan'ı Kurtarmak (1998), Küçük Gün Işığım (2006), Sürücü (2011), Operasyon: Argo (2012), Godzilla (2014) ve Olacak İş Değil (2017) gibi diğer birçok filmde rol almıştır.

Eşi Robin Dearden ile daha çok zaman geçirmek istediğini açıklayan Emmy ödüllü oyuncu, 2026 yılında Hollywood'a ara vermeyi planlıyor.

Breaking Bad'in Walter White'ı'nı görenler ise enerjisi ve yıllara meydan okuyan görüntüsü karşısında beğenmeden geçemiyor.