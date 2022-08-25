Bruce Willis'in son filmi görücüye çıkıyor...

Bruce Willis ve Ashley Greene'nin başrollerini paylaştığı "Son Çıkmaz", vizyona giriyor.

Hollywood yıldızı Bruce Willis, son zamanlarda sağlık sorunları yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündem oldu.

Willis'e beyin damar hastalıklarının önemli belirtilerinden biri olan Afazi teşhisi konulmuştu.

Oyuncunun ailesi, Bruce Willis'in hastalığı nedeniyle oyunculuk kariyerini bırakacağını duyurmuştu.

Willis, son olarak vizyona girecek olan filmiyle gündeme geldi.

AA'nın haberine göre; Sinema salonlarında bu hafta ikisi yerli 6 film vizyona girecek.

Bruce Willis ve Ashley Greene'nin başrollerini paylaştığı "Son Çıkmaz", peşine düşen adamlardan kurtulmaya ve kızını korumaya çalışan eski bir polis şefinin hikayesini beyaz perdeye aktarıyor.

Bill Lawrence'ın senaryosunu yazdığı filmde, Michael Sirow, Stacey Danger ve Massi Furlan gibi isimler de rol aldı.

Gerilim ve aksiyon sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen yapımın yönetmenliğini Mike Burns üstlendi.

'İllüzyon'

Giga Agladze'nin yönetmenliğini üstlendiği "İllüzyon", hastalığı nedeniyle gerçek üstü bir hayal dünyasına dahil olan bir adamın yaşadıklarını konu ediyor.

Gerilim, dram ve gizem unsurlarını barındıran Gürcistan yapımı filmin başrollerini Jim Sturgess, Andreja Pejic, Antonia Campbell-Hughes, Roger Ashton-Griffiths ve Billy Barratt paylaştı.

'After: Mutluluk'

Castille Landon'ın yönettiği; Josephine Langford ve Hero Fiennes Tiffin'in başrollerini paylaştığı "After: Mutluluk", ilişkilerinin dönüm noktasındaki iki gencin hikayesini işliyor.

'Alem-i Cin 3: Salgın'

Dilara Ilgaz, Bulut Genç, Ulukan Ağdaş, Naz Gedik ve Yaren Oktay'ın rol aldığı "Alem-i Cin 3: Salgın" adlı korku filmini Gökhan Arı yönetti.

Haftanın animasyon filmleri

Aina Jarvine ve Federico Milella'nın yönettiği "Periler Ülkesi" ile Murat Karahüseyinoğlu'nun filmi "Karagöz: Yar Bana Bir Eğlence" filmleri ise animasyon tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

Bruce Willis kimdir?

Amerikalı bir baba ve Alman bir annenin çocuğu olarak 9 Mart 1955'te Almanya'nın Idar-Oberstein kentinde dünyaya gelen Willis, çocukluk yıllarını New Jersey'de geçirdi. Sonrasında ise New York'a yerleşti.

Altın küre ve Emmy ödüllü dünyada 3,05 milyar dolar gişe yapan yıldız, dizilerde yer almasının ardından "Zor Ölüm" gibi ünlü aksiyon filmlerinde yer almıştır.

"Moonlighting" isimli televizyon dizisindeki David Addison rolü ile yıldızı parlayan Willis, 1987'de evlendiği Amerikalı oyuncu Demi Moore'dan 2000'de boşanmıştır.

Üç çocuk babası olan Willis, 21 Mart 2009 tarihinde Emma Heming ile evlenmiştir.