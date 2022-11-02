Bu ay hangi filmler vizyona girecek? 2022 Kasım vizyona girecek filmler!

Bu ay hangi filmler vizyona girecek? 2022 Kasım vizyona girecek filmler!

Sinema tutkunları, hemen hemen her ay vizyona girecek filmleri araştırıyor. Peki bu ay vizyona hangi filmler girecek? İşte 2022 Kasım vizyona girecek filmler...

Sonbahar mevsiminin son ayı olan kasımın gelişiyle havalar serinlemeye başladı. Soğuk havalarda yapılacak en iyi aktivitelerden biri ise sinemaya gitmek.

Mis gibi patlamış mısır ve kola eşliğinde sevdiklerinizle birlikte gününüzü güzelleştirmek isterseniz sinema salonları aradığınız yer olabilir.

Kasım ayında vizyona giren komedi, korku, aksiyon, dram, animasyon ve dram türündeki pek çok filmi sizler derledik. İşte kasım ayı filmleri…

Barış Akarsu "Merhaba"

Yönetmen koltuğunda Mert Dikmen'in oturduğu ve hikayesini Can Anar'ın kaleme aldığı Barış Akarsu "Merhaba" filmi 2004 yılında Bodrum'da geçirdiği trafik kazasıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan şarkıcı Barış Akarsu'nun hayatını konu ediyor. İsmail Ege Şaşmaz'ın Akarsu'yu oynadığı başarılı yapımın kadrosunda Almila Ada, Hüseyin Avni Danyal, Ebru Nil Aydın, Şafak Pekdemir ve Aslıhan Kapanşahin gibi pek çok başarılı oyuncu yer alıyor.

VİZYON TARİHİ: 18.11.2022

TÜR: DRAM

Black Panther: Yaşasın Wakanda

Marvel Sinematik Evreni'nin 30'uncu filmi olmaya hazırlanan "Black Panther: Yaşasın Wakanda" 2018 yılında sinema severlerle buluşan "Black Panther" yapımının devam filmi olarak karşımıza çıkıyor. Filmin yönetmenliğini Joe Robert Cole ile birlikte kaleme alan Ryan Coogler'ın üstlendiği filmin başrollerinde Letitia Wright, Lupita Nyong'o ve Angela Bassett gibi yıldız oyuncular yer alıyor.

VİZYON TARİHİ: 11.11.2022

SÜRE: 161 DAKİKA

TÜR: AKSİYON

Mahalleden Arkadaşlar

Ünlü senarist ve yönetmen Selçuk Aydemir'in, 2015 yılında çıkan ve çok satanlar arasında yer alan ilk kitabıyla aynı ismi taşıyan "Mahalleden Arkadaşlar" adlı yapım 90'lı yıllarda sıcak bir aile ortamına konuk olmak isteyenler için harika bir seçim olacaktır.

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Alper Kul, Murat Akkoyunlu, Esat Polat Güler, Şahin Kendirci, Yılmaz Gruda ve daha birçok değerli oyuncunun yer aldığı yapım izleyenlere hem eğlenceli hem de hüzünlü dakikalar yaşatacak.

VİZYON TARİHİ: 04.11.2022

SÜRE: 91 DAKİKA

TÜR: KOMEDİ

Niloya

Çocukların severek izlediği animasyon serisi "Niloya", 11 Kasım'da beyaz perdede izleyenlerle buluşuyor. Yönetmenliğini Arkın Aktaç'ın üstlendiği animasyon filminde Niloya ve arkadaşlarının maceralarla dolu günlerine eşlik edebilirsiniz.

VİZYON TARİHİ: 11.11.2022

TÜR: ANİMASYON

Kabus Gecesi: Diriliş

Yönetmen koltuğunda Timo Vuorensola'nın oturduğu "Kabus Gecesi: Diriliş" filmi özellikle korku severler için kasım ayının vazgeçilmezi haline gelecek. Jarreau Benjamin, Imran Adams ve Sydney Craven'ın başrolünde yer aldığı yapım Louisiana'da düzenlenen Horror Hound Festivali'ne katılan Chase ve kız arkadaşı Laine'nin başından geçen gerilim dolu anları ekranlara yansıtıyor. Laine etkinlik sırasında kasabanın geçmişi ve özellikle The Creeper ile ilgili açıklanamayan hayaller görmeye başlar ve doğaüstü olayların tam ortasında kalacaktır.

VİZYON TARİHİ: 04.11.2022

SÜRE: 88 DAKİKA

TÜR: KORKU