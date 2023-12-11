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Bu ayrılık diziyi bitirecek! Yargı’nın başrolü veda ediyor

Bu ayrılık diziyi bitirecek! Yargı’nın başrolü veda ediyor Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı'dan izleyicileri üzen karar geldi. Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı dizinin sevilen karakteri veda ediyor.