Bu ayrılık diziyi bitirecek! Yargı’nın başrolü veda ediyor

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, izleyicileri ekranlara kilitlemeye devam ediyor.
Ay Yapım imzası taşıyan dizi, son bölümüyle hem televizyon ekranlarında büyük ilgi topladı hem de sosyal medyada gündem oldu.
Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Uğur Polat ve Hüseyin Avni Danyal gibi usta oyuncuların performans sergilediği Yargı, seyircilerine gerilim dolu anlar yaşatıyor.
Son bölümde Mercan'ın "anne" demesi, seyircilere duygu dolu anlar yaşatırken, ayrılık iddiası şoke etti.
Sevilen karakter diziye veda ediyor.
Ayrılık iddiası gündemde!
Son bölümüyle ekranları alt üst eden Yargı dizisinin son bölümünde vurulan Yekta'nın diziden çıkıp çıkmayacağı merak ediliyordu.
Yekta karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Uğur Polat’ın diziden ayrılacağı iddia ediliyor. Bu iddialar dizinin yeni bölümünde netlik kazanacak.