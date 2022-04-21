'Bu bildiğin Mustafa Ceceli' Aşkolog Dilara Arıkanlı'nın kurt bakışlı sevgilisi görenleri şoke etti

'Bu bildiğin Mustafa Ceceli' Aşkolog Dilara Arıkanlı'nın kurt bakışlı sevgilisi görenleri şoke etti

"Ömrüm, kurt bakışlım, aslan yeleli saçlım..." sözleriyle ve ironik aşk tavsiyeleriyle fenomen olan Dilara Arıkanlı, sevgilisini paylaştı. Arıkanlı'ya "Kurt bakışlım dediğin bu muydu" yorumları geldi.

Aşk konusunda kendisine gelen sorulara verdiği yanıtlarla kısa sürede ünlenen Dilara Arıkanlı, sosyal medyayı adeta çalkaladı.

"Kurt bakışlım" ve "Ömrüm" sözleriyle videolar paylaşan Arıkanlı, ironik tavsiyeleriyle izleyenleri güldürüyor.

Twitter ile başladığı fenomenlik yolculuğuna Instagram ve YouTube ile devam eden genç fenomenin kendi aşk hayatı da takipçileri tarafından merak ediliyor.

'Aşkolog' lakaplı Dilara Arıkanlı her fırsatta güzel bir ilişki yaşadığını dile getiriyordu ancak sevgilisini paylaşmıyordu. Kurt bakışlı sevgilisi

1997 yılında Ankara'da dünyaya gelen ve aslen Kastamonulu olan Dilara Arıkanlı'nın gönlünü kaptırdığı kişi sonunda ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından hikaye paylaşan Arıkanlı'nın sevgilisi Emre Onur Arpacı'yı görenler, dış görünüşü nedeniyle ti'ye aldı.

Takipçileri, "Kurt bakışlısı fındık kurduymuş", "Bu bildiğin Mustafa Ceceli bakışlı", "Bu mu kurt bakışlım dediğin" yorumlarında bulundu.