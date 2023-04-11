"Bu bir ilandır" diyerek paylaştı! Talip arayan genç kız şoke etti: "Çok güzelim, bu ülkeye maruz kalamam" Sosyal medyada ilginç bir videp paylaşıldı. Paylaşılan videoda bir genç kız, "Bu bir ilandır" başlığı adı altında Türkiye dışında yaşayan erkeklere seslendi ve "Çok güzelim, bu ülkeye daha fazla maruz kalamam" dedi.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan videolar, herkesi şaşırtmaya devam ediyor.

Özellikle Twitter üzerinden paylaşılan bazı videolar, kısa süre içerisinde dolaşıma giriyor.

Bu dolaşıma giren videolar arasında ise bir genç kızın paylaştığı olay oldu. Kısa bir video paylaşan ve ismi öğrenilemeyen genç, "Bu bir ilandır" başlığını açtı.

Genç kızın paylaştığı videoda söylediği sözler ise herkesi şoke etti.

Genç kız videoda şu ifadelere yer verdi;

"Merhaba Türkiye dışarısı. Görüyorsunuz, ben çok güzelim ve daha fazla bu ülkeye maruz kalırsam güzelliğimi ne kadar koruyabilirim bilmiyorum.

O yüzden Türkiye dışarısında tercihen Avrupa, bana vatandaşlık verebilecek herhangi biriyle evlenmeye hazırım.

Sunabileceğim şeyler; güzel olmak, iyi bir dinleyici olmak, kedilerine bakabilirim, çocuk bakabilirim ve güzel olmak. O yüzden taliplerime açığım"