Bu da küçük Melis! Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in rol aldığı ilk dizisindeki hallerine bakın

Bu da küçük Melis! Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in rol aldığı ilk dizisindeki hallerine bakın

Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Melis karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Melis Sezen'in rol aldığı ilk proje duyanları şaşırtıyor. İşte Melis Sezen'in rol aldığı ilk proje ve eski hali...

Genç oyuncu Melis Sezen, şimdilerde başrolünü Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Berkay Ateş ile paylaştığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz ile izleyici karşısına çıkıyor.

Konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkati çeken Sadakatsiz'de hayat verdiği Derin karakteriyle şöhreti yakalayan Melis Sezen, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettirmeyi başarıyor.

Sezen, geçtiğimiz haftalarda Altın Kelebek Ödülleri'nde "Yıldızı Parlayanlar" kategorisinde ödül almıştı.

Ödül töreninde giydiği derin göğüs dekolteli elbisesi ile tüm dikkatleri kendinde toplamayı başaran genç oyuncu, yaptığı konuşmayla son dönemin çok konuşulan isimleri arasına yerleşti.

O geceki sözleri halen konuşulmaya devam eden Melis Sezen'in daha önce rol aldığı projeler merak konusu oldu.

İLK ROL ALDIĞI DİZİ ''HAYAT BAZEN TATLIDIR''

Daha önce Leke, Dünya Hali, Sevgili Geçmiş, Bizim İçin Şampiyon gibi projelerde rol alan Melis Sezen, ilk oyunculuk deneyimini ''Hayat Bazen Tatlıdır'' adlı lise dizisiyle yaşadı.

Bu dizide bir lise talebesine hayat veren Sezen, bu projesinin ardından adım adım tanınmaya başladı.

Güzelliğiyle herkesi mest eden Sezen'in o dönemki halleri herkesi bir hayli şaşırttı. Geç oyuncunun çenesine yaptırdığı estetik ise dikkatlerden kaçmadı.