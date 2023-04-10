Bu gözler bunu da gördü! Berdan Mardini bu kez Barbie oldu, sosyal medya yıkıldı "Berdan 'Barbie'ni" Sosyal medyada hızla yayılan Barbie akımına ünlü isimler yağıyor. Hande Erçel, Pınar Deniz, Ebru Şahin gibi ünlülerin yer aldığı akıma Berdan Mardini de katıldı. Bir hayranının yaptığı akımı sosyal medya hesabından paylaşan Berdan Mardini, sosyal medyayı yıktı geçti. İşte o paylaşım...

Sosyal medyada sık sık yeni akımlar çıkıyor. Son dönemlerde sosyal medya platformunda 'Barbie' akımı sık sık karşımıza çıkıyor.

Hemen hemen herkesin kullandığı bu akımda parıltılı pembe bir zemin üzerine kocaman Barbie yazılı fotoğraflar paylaşılıyor.

Sosyal medyada sık sık karşımıza çıkan bu akıma ünlü isimler de dahil oldu. Ünlüler de Barbie posterinin içine kendi fotoğrafını yerleştirip yayınlıyor.

Bu akıma katılan ünlülerden biri de Berdan Mardini oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Mardini, sosyal medyayı yıktı geçti.

Geçtiğimiz günlerde filteli bir şekilde bebek olarak kendisini paylaşan Berdan Mardini’nin fotoğrafın altına yazdığı “Berdan dandini dandini” sözleri kahkahaya boğmuştu.

Son olarak yeni akımdan nasibini alan Berdan Mardini, bir hayranının kendisi için yaptığı Barbie akımını yayınladı.

Ünlü oyuncu Berdan Mardini'nin paylaşımına takipçilerinden yorum yağdı. İşte Berdan Mardini'nin Barbie'li paylaşımı...

Barbie oldu, takipçileri kahkahaya boğuldu!

Survivor yarışmasıyla adından söz ettiren Berdan Mardini, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini güldürmeye devam ediyor.

Ünlü oyuncu bu kez sosyal medyada yeni akım olan Barbie akımına uydu. Bir hayranının yaptığı Barbie posterli fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. İşte o paylaşım!