Bu hafta hangi diziler final verdi? Seyircinin gözüne giremeyenler...

Bu hafta hangi diziler final verdi? Seyircinin gözüne giremeyenler...

Türk televizyonlarında peş peşe başlayan dizilerin bazıları reyting kurbanı oldu. Büyük emeklerle ekrana hazırlanan 3 dizi daha bu hafta final verdi ve ekran macerasını sonlandırdı.

Türk televizyonlarında birbirinden iddialı diziler seyirciyle buluşurken, kadrolar ise göz dolduruyor.

Başarılı oyuncular aylar süren emeğin sonunda, rol aldıkları dizilerle seyircisinin karşısına çıkıyor.

Büyük umutlarla başlanan bazı diziler birkaç sezon devam ederken bazıları ise yolu yarılamadan final veriyor.

Oldukça seçici olan izleyiciler, bir diziyi başından izlemedikleri zaman geri dönüp bakmak istemiyor.

Bu durum dizilerin reyting kurbanı olmasına ve çok kısa bir süre sonra ekran macerasına sonlandırmasına neden oluyor.

Peki, Bu hafta hangi diziler final verdi? İşte bu hafta final veren 3 dizi...

BU HAFTA HANGİ DİZİLER FİNAL VERDİ?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve iddialı başlayan Baht Oyunu dizi final verdi.

Başrollerinde Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel ve Hande Subaşı'nın başrollerini paylaştığı dizi, reyting mücadelesini kaybetti.

FOX ekranlarında yayınlanan ve kısa süre içerisinde iddialı yapımların arasına adını yazdıran Son Yaz, ikinci sezon macerasını kısa tuttu.

Alperen Duymaz, Hafsanur Sancaktutan, Ali Atay'ın başrollerini oynadığı Son Yaz yayınlanan 26. bölümüyle final verdi.

Yine FOX ekranlarında yayınlanan ve çekimleri Kars'ta devam eden Uzak Şehrin Masalı, reyting kurbanı olan dizilerin arasındaki yerini aldı.