Bu kez kendini ifşaladı! Fenomen Merve Taşkın paylaştı, takipçileri şoka girdi...

Bu kez kendini ifşaladı! Fenomen Merve Taşkın paylaştı, takipçileri şoka girdi...

Beraket itirafı ve futbolcuları ifşalamasıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Merve Aydın, takipçilerinin sorularını yanıtladı. Aydın'ın aylık kazancını duyanlar, kulaklarına inanamadı.

Bir dönem sosyal medya üzerinden yaptığı bekaret itirafıyla magazin gündemini sarsan fenomen Merve Taşkın, adından söz ettirmeye devam ediyor.

1998 doğumlu Merve Taşkın, futbolcu Emre Mor'un kendisine attığı mesajları ifşa ederek gündem olmuştu.

İsmi daha önce Loris Karius ve Adem Ljajic gibi isimlerle de anılan sosyal medya fenomeni, yalnızca sansasyonel açıklamalarıyla değil, iddialı pozlarıyla da magazin gündeminden düşmüyor.

Güzelliği ve fiziğiyle de dikkat çeken fenomen, Instagram'ı kasıp kavuruyor.

AYLIK KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI

Lüks hayatından paylaşımlar yapmayı ihmal etmeyen Taşkın, sosyal medyayı adeta gelir kapısı haline getirdi.

Son olarak takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan fenomen, "Aylık kazancınız ne kadar çok merak ediyorum" diyen bir kullanıcıya yanıt verdi.

574 bin takipçisi bulunan Merve Taşkın "Şu an 200 bin lira civarında" dedi.

Instagram kullanıcıları "Yarım milyon takipçili Instagram hesapları bu kadar kazanıyorsa diğerlerini siz düşünün" yorumlarında bulundu.