Petrol
103.28
5.37%
Euro
16.36
1.32%
Dolar
14.78
1.14%
Altın
923.27
2.05%
Borsa
2126
1.79%
Bitcoin
600.937
0.87%
BTXN Coin
39.32
0.10%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Bu kez kendini ifşaladı! Fenomen Merve Taşkın paylaştı, takipçileri şoka girdi...

    Beraket itirafı ve futbolcuları ifşalamasıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Merve Aydın, takipçilerinin sorularını yanıtladı. Aydın'ın aylık kazancını duyanlar, kulaklarına inanamadı.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2022 - 14:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bu kez kendini ifşaladı! Fenomen Merve Taşkın paylaştı, takipçileri şoka girdi...

    Bir dönem sosyal medya üzerinden yaptığı bekaret itirafıyla magazin gündemini sarsan fenomen Merve Taşkın, adından söz ettirmeye devam ediyor.

    1998 doğumlu Merve Taşkın, futbolcu Emre Mor'un kendisine attığı mesajları ifşa ederek gündem olmuştu.

    İsmi daha önce Loris Karius ve Adem Ljajic gibi isimlerle de anılan sosyal medya fenomeni, yalnızca sansasyonel açıklamalarıyla değil, iddialı pozlarıyla da magazin gündeminden düşmüyor.

    Güzelliği ve fiziğiyle de dikkat çeken fenomen, Instagram'ı kasıp kavuruyor.

    AYLIK KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI

    Lüks hayatından paylaşımlar yapmayı ihmal etmeyen Taşkın, sosyal medyayı adeta gelir kapısı haline getirdi.

    Son olarak takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan fenomen, "Aylık kazancınız ne kadar çok merak ediyorum" diyen bir kullanıcıya yanıt verdi.

    574 bin takipçisi bulunan Merve Taşkın "Şu an 200 bin lira civarında" dedi.

    Instagram kullanıcıları "Yarım milyon takipçili Instagram hesapları bu kadar kazanıyorsa diğerlerini siz düşünün" yorumlarında bulundu.

    Bu kez kendini ifşaladı! Fenomen Merve Taşkın paylaştı, takipçileri şoka girdi... #1

    Bu kez kendini ifşaladı! Fenomen Merve Taşkın paylaştı, takipçileri şoka girdi... #2

    Bu kez kendini ifşaladı! Fenomen Merve Taşkın paylaştı, takipçileri şoka girdi... #3

    Bu kez kendini ifşaladı! Fenomen Merve Taşkın paylaştı, takipçileri şoka girdi... #4

    Bu kez kendini ifşaladı! Fenomen Merve Taşkın paylaştı, takipçileri şoka girdi... #5


    İlginizi Çekebilir

    Yunanistan'da gündem Türk yemekleri
    Gündem

    Yunanistan'da gündem Türk yemekleri

    Bitcoin sizi zengin yapabilir
    Mtm

    Bitcoin sizi zengin yapabilir

    Güven Özdemir, İstanbul'da beklenen kar yağışını değerlendirdi
    Gündem

    Güven Özdemir, İstanbul'da beklenen kar yağışını değerlendirdi

    Görüş Bildir