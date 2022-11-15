Bu kez yarışmayacaklar! Survivor 2023'te Adem Kılıçcı ve Ayşe Yüksel sürprizi!

Bu kez yarışmayacaklar! Survivor 2023'te Adem Kılıçcı ve Ayşe Yüksel sürprizi!

Survivor 2023 öncesi ortaya atılan bir iddia programın hayranlarını heyecanlandırdı. Adem Kılıçcı ve Ayşe Yüksel o programda yorumcu mu olacak?

TV8'in reyting rekorları kıran yarışma programı Survivor 2023 için geri sayım başlarken ortaya atılan bir iddia programın hayranlarını ikiye böldü.

Survivor'ın eski yarışmacılarından Adem Kılıçcı ve Ayşe Yüksel'in TV8'de ekranlara gelen Survivor Panorama isimli programda yorumcu olacağı iddia edildi.

Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde Survivor 2023 hakkında yaptığı açıklama ile Survivor tutkunlarını heyecanlandırdı.

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada "Survivor’da bu sene aklın da ön planda olduğu bir döneme geçiyoruz şu anda. Biraz Özge Ulusoy, Pascal Nouma dönemini özledim, o Survivor’ın tadını vermek istiyorum. Hem aklı olup hem de belli bir becerisi olan Survivor canlandırıyoruz kafamızda" ifadelerini kullanmıştı.

Ayşe Yüksel ve Adem Kılıçcı'nın Survivor Panorama isimli programda yorumcu olacağı şimdilik sadece bir iddia olsada programın hayranlarını heyecanlandırmayı başardı..