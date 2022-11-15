Petrol
92.27
-0.93%
Euro
19.4363
1.12%
Dolar
18.6108
0.04%
Altın
1.064
0.38%
Borsa
4650
1.75%
Bitcoin
322.547
0.87%
BTXN Coin
7.46
10.35%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Bu kez yarışmayacaklar! Survivor 2023'te Adem Kılıçcı ve Ayşe Yüksel sürprizi!

    Survivor 2023 öncesi ortaya atılan bir iddia programın hayranlarını heyecanlandırdı. Adem Kılıçcı ve Ayşe Yüksel o programda yorumcu mu olacak?
    • 15.11.2022 - 16:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bu kez yarışmayacaklar! Survivor 2023'te Adem Kılıçcı ve Ayşe Yüksel sürprizi!

    TV8'in reyting rekorları kıran yarışma programı Survivor 2023 için geri sayım başlarken ortaya atılan bir iddia programın hayranlarını ikiye böldü.

    Survivor'ın eski yarışmacılarından Adem Kılıçcı ve Ayşe Yüksel'in TV8'de ekranlara gelen Survivor Panorama isimli programda yorumcu olacağı iddia edildi.

    Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde Survivor 2023 hakkında yaptığı açıklama ile Survivor tutkunlarını heyecanlandırdı.

    Bu kez yarışmayacaklar! Survivor 2023 te Adem Kılıçcı ve Ayşe Yüksel sürprizi! #1

    Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada "Survivor’da bu sene aklın da ön planda olduğu bir döneme geçiyoruz şu anda. Biraz Özge Ulusoy, Pascal Nouma dönemini özledim, o Survivor’ın tadını vermek istiyorum. Hem aklı olup hem de belli bir becerisi olan Survivor canlandırıyoruz kafamızda" ifadelerini kullanmıştı.

    Ayşe Yüksel ve Adem Kılıçcı'nın Survivor Panorama isimli programda yorumcu olacağı şimdilik sadece bir iddia olsada programın hayranlarını heyecanlandırmayı başardı..


    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!
    Advertorial

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!

    'Terörün arkasındaki güçleri sevindirmeyeceğiz'
    Gündem

    'Terörün arkasındaki güçleri sevindirmeyeceğiz'

    Teröristin komşuları konuştu
    Gündem

    Teröristin komşuları konuştu

    Görüş Bildir