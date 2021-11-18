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    Bu liste can yakar! IMDb'nin 'en seksi kadınlar' listesine 2 Türk damga vurdu

    Ünlü oyuncu Hande Erçel, IMDb listesinde 2021 yılının 28-30 yaş arası en seksi kadınları listesinde dünya ikincisi oldu. Çukur dizisinde yer alan Beste Kanar ise listenin 18. sırasında yerini aldı.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2021 - 11:39
    • Güncelleme : 18.11.2021 - 12:03
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    Bu liste can yakar! IMDb'nin 'en seksi kadınlar' listesine 2 Türk damga vurdu

    Son olarak sevgilisi Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Hande Erçel, son zamanların en popüler isimleri arasında yer alıyor.

    Başarılı oyunculuk performansıyla milyonların beğenisini kazanan Hande Erçel, güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

    Instagram'da 25 milyon 400 bin takipçisi bulunan Erçel, dünyaca ünlü bir başarıya imza attı.

    EK SEKSİ KADINLAR LİSTESİNE İKİNCİ SIRADAN GİRİŞ YAPTI

    Güzel oyuncu, IMDb listesinde 2021 yılının 28-30 yaş arası en seksi kadınları listesinde dünya ikincisi oldu.

    Sosyal medyada da büyük ilgi gören 28 yaşındaki oyuncunun bu başarısı, takipçileri tarafından da olumlu karşılandı ve hak ediyor şeklinde yorumlar aldı.

    Bu liste can yakar! IMDb nin en seksi kadınlar listesine 2 Türk damga vurdu #1

    BESTE KENAR DA LİSTEDE

    Öte yandan ekranların fenomen dizisi Çukur'da boy gösteren Beste Kanar'ın 18. olduğu listede birinciliği ise ABD'li oyuncu ve model Kate Upton elde etti.

    İşte IMDb'ye göre 2021 yılının 28-30 yaş arası en seksi kadınları listesinde ilk 20'ye giren isimler...

    IMDB'DE İLK 20'YE GİREN İSİMLER

    1. KATE UPTON

    Bu liste can yakar! IMDb nin en seksi kadınlar listesine 2 Türk damga vurdu #2

    2. HANDE ERÇEL

    Bu liste can yakar! IMDb nin en seksi kadınlar listesine 2 Türk damga vurdu #3

    3. ERICA MANNI

    Bu liste can yakar! IMDb nin en seksi kadınlar listesine 2 Türk damga vurdu #4

    4. ELIZABETH LAIL

    Bu liste can yakar! IMDb nin en seksi kadınlar listesine 2 Türk damga vurdu #5

    5. SELENA GOMEZ

    Bu liste can yakar! IMDb nin en seksi kadınlar listesine 2 Türk damga vurdu #6

    6. TANYA MITYUSHINA

    Bu liste can yakar! IMDb nin en seksi kadınlar listesine 2 Türk damga vurdu #7

    7. BRYANA HOLLY

    Bu liste can yakar! IMDb nin en seksi kadınlar listesine 2 Türk damga vurdu #8

    8. CHRISTEN HARPER

    Bu liste can yakar! IMDb nin en seksi kadınlar listesine 2 Türk damga vurdu #9

    9. JODIE COMER

    Bu liste can yakar! IMDb nin en seksi kadınlar listesine 2 Türk damga vurdu #10

    10. CONOR LESLIE

    Bu liste can yakar! IMDb nin en seksi kadınlar listesine 2 Türk damga vurdu #11

    11. EMILY RATAJKOWSKI

    Bu liste can yakar! IMDb nin en seksi kadınlar listesine 2 Türk damga vurdu #12

    12. HUNTER KING

    Bu liste can yakar! IMDb nin en seksi kadınlar listesine 2 Türk damga vurdu #13

    13. ANGELINA APPEL

    Bu liste can yakar! IMDb nin en seksi kadınlar listesine 2 Türk damga vurdu #14

    14. CAMILA QUEIROZ

    Bu liste can yakar! IMDb nin en seksi kadınlar listesine 2 Türk damga vurdu #15

    15. AMANDA CERNY

    Bu liste can yakar! IMDb nin en seksi kadınlar listesine 2 Türk damga vurdu #16

    16. JESSICA HENWICK

    Bu liste can yakar! IMDb nin en seksi kadınlar listesine 2 Türk damga vurdu #17

    17. ALEXANDRIA MORGAN

    Bu liste can yakar! IMDb nin en seksi kadınlar listesine 2 Türk damga vurdu #18

    18. BESTE KANAR

    Bu liste can yakar! IMDb nin en seksi kadınlar listesine 2 Türk damga vurdu #19

    19. KARA DEL TORO

    Bu liste can yakar! IMDb nin en seksi kadınlar listesine 2 Türk damga vurdu #20

    20. LILI SIMMONS

    Bu liste can yakar! IMDb nin en seksi kadınlar listesine 2 Türk damga vurdu #21

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