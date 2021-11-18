Bu liste can yakar! IMDb'nin 'en seksi kadınlar' listesine 2 Türk damga vurdu

Bu liste can yakar! IMDb'nin 'en seksi kadınlar' listesine 2 Türk damga vurdu

Ünlü oyuncu Hande Erçel, IMDb listesinde 2021 yılının 28-30 yaş arası en seksi kadınları listesinde dünya ikincisi oldu. Çukur dizisinde yer alan Beste Kanar ise listenin 18. sırasında yerini aldı.

Son olarak sevgilisi Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Hande Erçel, son zamanların en popüler isimleri arasında yer alıyor.

Başarılı oyunculuk performansıyla milyonların beğenisini kazanan Hande Erçel, güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Instagram'da 25 milyon 400 bin takipçisi bulunan Erçel, dünyaca ünlü bir başarıya imza attı.

EK SEKSİ KADINLAR LİSTESİNE İKİNCİ SIRADAN GİRİŞ YAPTI

Güzel oyuncu, IMDb listesinde 2021 yılının 28-30 yaş arası en seksi kadınları listesinde dünya ikincisi oldu.

Sosyal medyada da büyük ilgi gören 28 yaşındaki oyuncunun bu başarısı, takipçileri tarafından da olumlu karşılandı ve hak ediyor şeklinde yorumlar aldı.

BESTE KENAR DA LİSTEDE

Öte yandan ekranların fenomen dizisi Çukur'da boy gösteren Beste Kanar'ın 18. olduğu listede birinciliği ise ABD'li oyuncu ve model Kate Upton elde etti.

İşte IMDb'ye göre 2021 yılının 28-30 yaş arası en seksi kadınları listesinde ilk 20'ye giren isimler...

IMDB'DE İLK 20'YE GİREN İSİMLER

1. KATE UPTON

2. HANDE ERÇEL

3. ERICA MANNI

4. ELIZABETH LAIL

5. SELENA GOMEZ

6. TANYA MITYUSHINA

7. BRYANA HOLLY





8. CHRISTEN HARPER

9. JODIE COMER

10. CONOR LESLIE

11. EMILY RATAJKOWSKI

12. HUNTER KING

13. ANGELINA APPEL

14. CAMILA QUEIROZ

15. AMANDA CERNY

16. JESSICA HENWICK

17. ALEXANDRIA MORGAN

18. BESTE KANAR

19. KARA DEL TORO

20. LILI SIMMONS