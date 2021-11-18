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- Bu liste can yakar! IMDb'nin 'en seksi kadınlar' listesine 2 Türk damga vurdu
Bu liste can yakar! IMDb'nin 'en seksi kadınlar' listesine 2 Türk damga vurdu
- Haber Merkezi
- 18.11.2021 - 11:39
- Güncelleme : 18.11.2021 - 12:03
Son olarak sevgilisi Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Hande Erçel, son zamanların en popüler isimleri arasında yer alıyor.
Başarılı oyunculuk performansıyla milyonların beğenisini kazanan Hande Erçel, güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Instagram'da 25 milyon 400 bin takipçisi bulunan Erçel, dünyaca ünlü bir başarıya imza attı.
EK SEKSİ KADINLAR LİSTESİNE İKİNCİ SIRADAN GİRİŞ YAPTI
Güzel oyuncu, IMDb listesinde 2021 yılının 28-30 yaş arası en seksi kadınları listesinde dünya ikincisi oldu.
Sosyal medyada da büyük ilgi gören 28 yaşındaki oyuncunun bu başarısı, takipçileri tarafından da olumlu karşılandı ve hak ediyor şeklinde yorumlar aldı.
BESTE KENAR DA LİSTEDE
Öte yandan ekranların fenomen dizisi Çukur'da boy gösteren Beste Kanar'ın 18. olduğu listede birinciliği ise ABD'li oyuncu ve model Kate Upton elde etti.
İşte IMDb'ye göre 2021 yılının 28-30 yaş arası en seksi kadınları listesinde ilk 20'ye giren isimler...
IMDB'DE İLK 20'YE GİREN İSİMLER
1. KATE UPTON
2. HANDE ERÇEL
3. ERICA MANNI
4. ELIZABETH LAIL
5. SELENA GOMEZ
6. TANYA MITYUSHINA
7. BRYANA HOLLY
8. CHRISTEN HARPER
9. JODIE COMER
10. CONOR LESLIE
11. EMILY RATAJKOWSKI
12. HUNTER KING
13. ANGELINA APPEL
14. CAMILA QUEIROZ
15. AMANDA CERNY
16. JESSICA HENWICK
17. ALEXANDRIA MORGAN
18. BESTE KANAR
19. KARA DEL TORO
20. LILI SIMMONS