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    'Bu nasıl değişim böyle' Fındık Kurdu Berna'nın son hali....

    Bir Şarkısın Sen adlı şarkı yarışmasında ünlenen Fındık Kurdu lakaplı Berna Karagözoğlu son haliyle herkesi şaşkına çevirdi.
    • 31.08.2022 - 12:01
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    'Bu nasıl değişim böyle' Fındık Kurdu Berna'nın son hali....

    Katıldığı 'Bir Şarkısın Sen' adlı çocuk şarkı yarışmasında Fındık Kurdu lakabıyla ünlenen Berna Karagözoğlu, şimdilerde 23 yaşında bir genç kız...

    Güzel sesi tavırlarıyla herkesin gönlünde taht kuran Karagözoğlu, yıllar sonra ortaya çıktı.

    Televizyon macerasına 9 yaşında başlayan Karagözoğlu, aradan geçen zamanda öyle bir değişti ki, adeta tanınamayacak hale geldi.

    Güzelliğyle sosyal medyayı sallayan Berna Karagözoğlu'nun son halini gören gözlerine inanamıyor.

    İşte Fındık Kurdu Berna'nın son hali…

    Bu nasıl değişim böyle Fındık Kurdu Berna nın son hali.... #1

    Bu nasıl değişim böyle Fındık Kurdu Berna nın son hali.... #2

    Bu nasıl değişim böyle Fındık Kurdu Berna nın son hali.... #3

    Bu nasıl değişim böyle Fındık Kurdu Berna nın son hali.... #4

    Bu nasıl değişim böyle Fındık Kurdu Berna nın son hali.... #5

    Bu nasıl değişim böyle Fındık Kurdu Berna nın son hali.... #6


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