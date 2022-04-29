'Bu resmen yüz nakli!' Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu estetikten öncesiyle dumura uğrattı...

'Bu resmen yüz nakli!' Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu estetikten öncesiyle dumura uğrattı...

Fiziği ve tarzıyla adından söz ettiren modacı Gülşah Saraçoğlu'nun eski halini görenler gözlerine inanamadı. Oldukça kilolu olan Saraçoğlu'nun yıllar içindeki değişimi, şoke etti.

Sanat camiasından birçok ünlü ismin sahne kıyafetlerini tasarlayan modacı Gülşah Saraçoğlu, kendi tarzıyla da adından söz ettiriyor.

Fit görüntüsü ve pozlarıyla sosyal medyanın öne çıkan isimlerinden olan Gülşah Saraçoğlu, asistan olarak başladığı sektörde hızla yükseldi ve moda dünyasında ikonik isimlerden biri haline geldi.

Nicole Kidman, Bülent Ersoy, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Demet Akalın, Nükhet Duru, Sibel Can, nazan Öncel gibi isimler için çalışan ünlü modacı, moda programlarında yorumculuk da yaptı.

Son olarak Doya Doya Moda adlı programda yer alan Saraçoğlu, şimdilerde ekranlarda yer almıyor.

Ünlü modacı, tasarımlarının yanı sıra estetikleri ve özel hayatıyla çok konuşulmaya devam ediyor.

Kilolu halini gören şoke oldu

Fiziği ve elbiseleri taşıyışı dikkat çeken Gülşah Saraçoğlu'nun kilolu halini görenler ise gözlerine inanmakta zorluk çekiyor.

Geçirdiği mide operasyonundan sonra hızla kilo veren ve bambaşka bir görüntüye ulaşan Gülşah Saraçoğlu, ardından estetik operasyonlar da geçirdi.

40 yaşındaki Saraçoğlu'nun muhteşem fiziğine kavuşmadan önceki hali ise hayranlarını adeta şok etti.

İşte bir zamanlar Gülşah Saraçoğlu...

Daha önce 'Doğal olan hiçbir şeyi sevmiyorum' diyen Saraçoğlu şunları söylemişti:



"Göz altlarıma yeni dolgu yaptırdım. Bu zamana kadar yaptırdığım estetiklerle ‘yüz nakli yaptırdım’ diyebilirim. Botokslarım var. Kaz ayaklarına müdahale, dudak dolgusu bir tık elmacık kemiğinde botoks var. Göğüslerimi yeni yaptırdım… Ben estetiği seviyorum, doğal olan hiçbir şeyi sevmem. Bunu söyleyebilecek kadar da doğal bir kadınım."