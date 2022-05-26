Bu sefer sansürlemedi! Fatoş Yelliler cesur çıktı, bacaklarını uzatınca frikik geldi...

Berdan Mardini ile olaylı boşanma süreciyle dikkatleri çeken Fatoş Yelliler, Instagram'ı kasıp kavuruyor. Cesur paylaşımlar yapan ünlü isim, fiziği ve güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

Türkücü Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler, yasak aşk iddiasıyla gündeme gelmişti.

Berdan Mardini ile evliyken Gökhan Göz ile ilişki yaşadığı gündeme gelen Fatoş Yelliler, durumu itiraf etti ve ardından boşandı.

Gökhan Göz'ü de geriden bırakan Fatoş Yelliler şimdilerde değişimi ile adından söz ettiriyor.

Kilo veren ve güzelleşen Fatoş Yelliler sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Kendini spora adayan ve fiziği ile adeta şov yapan Yelliler'in son karesi görenleri mest etti.

Mini şortuyla uzandı

Fatoş Yelliler'in daha önce yatak pozunda frikik vermemek için göğüs dekoltesini sansürlemesi ile olay olmuştu.

Bu sefer sansüre gerek duymayan Yelliler, mini şortuyla kamera karşısına geçti ancak yorumları kapattı.

İşte Fatoş Yelliler'den cesur poz...