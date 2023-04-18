Bu video ağlattı! Doğum gününü tek başına kutladı, gören dayanamadı: "Kalbimden bıçaklandım" Sosyal medyadan paylaşılan bir video, herkesin hüzünlenmesine neden oldu. Adı öğrenilemeyen bir kişi, doğum gününü pastasını kendisi yaptı ve doğum gününe yalnız girdi. O anlaro paylaşan genç, görenleri bir hayli etkiledi.

Sosyal medya üzerinden her gün birbirinden farklı videolar paylaşılıyor. Bu videolar, genellikle etkileşim toplamak adına oluyor. Bazı videolar tepki alırken, bazı videolar ise hüzünlendirmeyi başarıyor. Hüzünlendiren videolardan birisi ise doğum gününe dair oldu. Sosyal medyada adı öğrenilemeyen bir genç, doğum gününe nasıl girdiğini paylaştı. Kendi doğum günü pastasını yapan ve doğum gününe yalnız giren genç, herkesi ağlattı. Saatine bakarak pastayı üfleyen ardından da kedisiyle birlikte yatan genç için, "Kalbimden bıçaklandım" yorumları yapıldı.