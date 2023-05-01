Bu yöntemle yediğiniz yumurtanın kaç günlük olduğunu "şipşak" öğrenin! Sosyal medya üzerinden paylaşılan bir videoda, yumurtanın taze olup olmadığının öğrenmenin yöntemi gösterildi. Bu yöntem sayesinde yumurtayı taze yeme şansınız da artmış olacak.

Yumurtanın faydaları saymakla bitmiyor. Doğanın mucizelerinden olan yumurta, kahvlatı sofralarımızdan da eksik olmuyor.

Besin değeri oldukça yüksek olan yumurta, vücudun vitamin ihtiyacını da karşılıyor ve gelişime destek oluyor.

Kas ve kemik sağlığı için oldukça faydalı olan yumurtanın tazesini tüketmek, önemli bir detaydır.

Yumurtanın taze olup olmadığını anlamak için basit bir yöntem var ve bu yöntem, sosyal medyadan paylaşıldı.

Yumurtanız taze mi?

Sosyal medya üzerinden paylaşılan bir videoda, yumurtanın taze olup olmadığı ölçüldü.

Bu ölçüm için ise 3 ayrı su dolu bardağa, yumurta atıldı. Yumurtaların gösterdiği reaksiyona göre de taze olup olmadıkları öğrenildi.