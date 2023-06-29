Buçe Buse Kahraman beyaz bikinisiyle nefes kesti! "Ferit bin pişman" Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakteriyle büyük çıkış yakalayan Buçe Buse Kahraman, paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Beyaz bikinisiyle kamera karşısına geçen güzel oyuncunun iddialı pozlarına takipçileri kayıtsız kalamadı.

Star TV’nin sevilen dizisi Yalı Çapkını’nda Pelin karakteriyle gönüllere taht kuran Buçe Buse Kahraman, tatilin tadını çıkarıyor.

Oyunculuğunun yanı sıra duru güzelliğiyle adından söz ettiren başarılı oyuncu, finalin ardından soluğu tatilde aldı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla adeta dikkatleri üzerine çeken Buçe Buse Kahraman, tatilden pozlarını yayınlamaya devam ediyor.

Takipçileriyle sık sık etkileşim halinde olan Kahraman, bu kez cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Bikinili pozlarına yorum yağdı

Beyaz bikinisiyle plajda poz veren Buçe Buse Kahraman, kusursuz vücut hatları ve güzel gülümsemesiyle büyük beğeni topladı.

Kahraman'ın cesur ve iddialı pozları, takipçilerinin yüreklerini hoplattı. Fotoğrafları görenler, beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Buçe Buse Kahraman, hem ekranlarda hem de sosyal medyada büyük bir etki yaratmaya devam ediyor.

Ünlü oyuncunun paylaşımlarına “Ne bu güzellik yine?”, “Sen bizim ilkimizsin bilesin”, “Beyaz sana çok yakışıyor” gibi yorumlar geldi.

27 yaşındaki ünlü oyuncu 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında Kötü Çocuk filminde Cansu karakteriyle yaşadı.

Yalı Çapkını dizisinin yanı sıra Ben Gri, Yasak Elma, Çarpışma, Baş Belası gibi yapımlarda da rol aldı. Şimdilerde Pelin karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.