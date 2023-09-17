Buçe Buse Kahraman çömeldi, yürekler ayaklandı! "Tepeden tırnağa harika" Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Pelin karakteriyle dikkatleri çeken Buçe Buse Kahraman, son pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu.

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İzmir doğumlu Buçe Buse Kahraman ilk dizi projesi olan Çarpışma dizisinde Meltem karakterine hayat verdi.

Ardından Yasak Elma dizi kadrosuna dahil olan Buçe Buse Kahraman, Yalı Çapkını ile en büyük çıkışını yakaladı.

Dizide Pelo yani Pelin karakteriyle öne çıkan Buçe Buse Kahraman, son paylaşımıyla sosyal medyayı ateşe verdi.

Pelo'dan cesur pozlar

27 yaşındaki Buçe Buse Kahraman, iç çamaşırsız giydiği uzun elbisesiyle göz kamaştırdı.

Merdivenlerde bir çömelip bir kalkarak poz veren Kahraman, güzelliğini sergiledi.

Ünlü oyuncu, fiziği ve güzelliğiyle Instagram'a damga vurdu.