Buçe Buse Kahraman koltukta sere serpe uzandı, Instagram coştu! "Alev aldı buralar" Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakteriyle hafızalara kazınan Buçe Buse Kahraman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Koltuğun üzerinde verdiği iddialı pozlarını yayınlayan ünlü oyuncuya alevler yağıyor.

Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını'nda Pelin karakteriyle boy gösteren Buçe Buse Kahraman, adeta gönüllerde taht kurdu.

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de hayranlarını büyüleyen ünlü oyuncu sosyal medya hesabını aktif kullanıyor.

Dizinin sezon finali yapmasıyla soluğu tatilde alan ünlü oyuncu, tatilden pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

Bu kez siyah bikinisiyle verdiği cesur pozunu paylaşan Buçe Buse Kahraman, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Pozuna alevler yağdı

Ünlü oyuncunun son paylaşımı, magazin gündemine bomba gibi oturdu. Gören gözlerini alamıyor...

Ünlü oyuncunun bu pozuna takipçilerinden, "Çok güzelsin", "Kraliçe", "Bebek gibisin" gibi yorumlar geldi.