Buçe Buse Kahraman teknede cesurlaştı! "Deniz Kızı Pelo" Yalı Çapkını'nın Pelin'o Buçe Buse Kahraman, teknede bikinili pozlar verdi.

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İzmir doğumlu Buçe Buse Kahraman ilk dizi projesi olan Çarpışma dizisinde Meltem karakterine hayat verdi.

Ardından Yasak Elma dizi kadrosuna dahil olan Buçe Buse Kahraman, Yalı Çapkını ile en büyük çıkışını yakaladı.

Dizide Pelo yani Pelin karakteriyle öne çıkan Buçe Buse Kahraman, şimdilerde sezon tatilinde.

Fiziği beğenildi

Yunanistan'a giden ünlü oyuncu, tekne turuna çıktı.

Kusursuz fiziğini bikiniyle gösteren Buse Kahraman, teknede cesur pozlar verdi.

Deniz kızı emojisi koyan Kahraman, takipçilerinden tam not aldı.