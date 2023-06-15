Buçe Buse Kahraman'ın cesur tarzı sosyal medyayı salladı! 'Güzelliğin halis mi' Ünlü oyuncu Buçe Buse Kahraman'ın son Instagram pozları takipçileri tarafından büyük beğeni topladı. İşte Buçe Buse Kahraman'ın son paylaşımları..

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Pelin karakteri ile dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Buçe Buse Kahraman sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile dikkatleri üzerine çekiyor.beğeni toplamaya devam ediyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Buçe Buse Kahraman'ın Instagram'da 867 bin takipçisi bulunuyor.

Sık sık sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Buçe Buse Kahraman'ın bu paylaşımları takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

Buçe Buse Kahraman, 1 Nisan 1996 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Lise yıllarında oyunculuk yapmaya karar veren Buçe Buse Kahraman, 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Kötü Çocuk isimli filmde rol alarak yaşayan Buçe Buse Kahraman, daha sonra farklı dizilerde rol alarak ekran karşısına çıktı.

Başarılı oyuncu son olarak rol aldığı Yalı Çapkını isimli dizideki rolüyle büyük bir üne kavuştu. 27 yaşındaki oyuncu son olarak Instagram hesabından paylaştığı pozlar ile dikkat çekti.

Yalı Çapkını dizisinin sezon finali partisine katılan Buçe Buse Kahraman'ın tarzı beğeni topladı.

İşte Buçe Buse Kahraman'ın son Instagram paylaşımı..