Buğra Gülsoy ve boşandığı eşi Nilüfer Gürbüz'den yeni paylaşım! Yeniden 'aile' pozu verdiler Son olarak ekranlarda Dünyayla Benim Aramda dizisinde oynayan Buğra Gülsoy ile eşi Nilüfer Gürbüz geçtiğimiz günlerde boşanmıştı. Boşanma kararı çokça gündeme gelen ünlü çiftten günler sonra yeniden 'aile' pozu geldi.

İlk kez 2008 senesinde Kanal D ekranlarında yayınlanan Hepimiz Birimiz İçin adlı dizinin başrol oyuncusu olarak Nazım karakteri ile Türk izleyicilerinin karşısına çıkan Buğra Gülsoy, dizinin ardından Güneşi Gördüm filmi, Gölgeler ve Suretler, Kuzey Güney ve Aşk Yeniden isimli projelerde rol almıştı. Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde eşi Nilüfer Gürbüz ile aldığı boşanma kararıyla gündeme gelmişti.

Boşandığı eşi ile Buğra Gülsoy'dan yeniden 'aile' paylaşımı!

Özge Özpirinçci ile başrole yer aldığı Aşk Yeniden dizisiyle çokça konuşulan ve sonrasında TV8'de yayımlanan Kızım dizisinde başrol olarak Demir Göktürk karakterini canlandıran Gülsoy, 2011'de kendisi gibi dizi ve film oyuncusu olan Burcu Kara ile evlenmişti. Kara'dan 2 Ağustos 2012 tarihinde boşanan oyuncu, 23 Eylül 2018'de Nilüfer Gürbüz ile evlenmiş ve 28 Şubat 2023'te anlaşmalı olarak boşanmıştı.

İkilinin 12 Nisan 2019'da Cem adında bir oğulları olduğu bilinmekteydi. Boşanma sonrası ikili bir araya gelerek oğullarıyla beraber fotoğraf paylaştı.

İşte Buğra Gülsoy ve eski eşinin paylaşımı...