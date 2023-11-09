Bugün son! Kış boyu sıcacık tutacak... A101'den 20 liraya efsane ürünler A101 market, 9 Kasım tarihinde geçerli yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.

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A101, sık sık indirim yapıyor...

Bu indirimleri kataloglar halinde yayınlayan A101, resmi internet sitesinden tarih vererek duyuruyor.

Bu duyurular sayesinde indirimli ürünleri kaçırmak istemeyen binlerce vatandaş ise markete koşuyor.

9 Kasım'a özel indirimler

A101 indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, A101'in güncel indirimli aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor.

Bu ürünlerden en dikkati çeken ise terlikler oldu. A101 kış boyunca ayaklarınızı sıcak tutması için binlerce terliği farklı seçeneklerle satışa koydu.