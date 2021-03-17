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    Bugün televizyonda ne var? 17 Mart 2021 Çarşamba TV yayın akışı..

    Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. Takip ettikleri dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Peki, bugün televizyonda ne var?
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2021 - 09:15
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    Bugün televizyonda ne var? 17 Mart 2021 Çarşamba TV yayın akışı..

    Televizyon yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, günlük olarak TV yayın akışlarını kontrol ediyor.

    17 Mart Çarşamba günü, televizyon ekranlarına gelecek olan yapımlar belli oldu ve ‘'Bugün televizyonda ne var?’' sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı.

    Peki, Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte, 17 Mart 2021 Çarşamba TV yayın akışı..

    BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kuruluş Osman
    00:20 Kardeşlerim

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Sadakatsiz
    23:45 Hekimoğlu

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16:30 Bir Demet Tiyatro
    18:30 Star Haber
    20:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı
    22:30 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı
    01:00 Menajerimi Ara

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık
    14:00 Temizlik Benim İşim
    16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Masumiyet
    23:30 Mucize Doktor

    TRT1 YAYIN AKIŞI

    05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:40 Seksenler
    06:50 Acemi Anneler
    08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
    09:30 Kalk Gidelim
    11:30 Türkan Hanım’ın Konağı
    13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
    15:55 Acemi Anneler
    17:30 Seksenler
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Benim Adım Melek

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Adını Feriha Koydum
    08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse
    10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
    12:45 Kalp Atışı
    15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    00:30 Büyük Usta

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Sinema
    10:45 Survivor Panaroma
    13:15 Doya Doya Moda
    17:15 Doğduğun Ev Kaderindir
    20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
    00:15 Kırmızı Oda

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7’de Sabah
    07:45 Benden Sevdalı Mısın
    09:50 Nermin’in Enfes Mutfağı
    11:50 Tatlı Bela
    14:20 Mutfağım Şahane
    15:20 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Emanet
    21:15 Yaralı Kalbim
    23:10 Kaçak Gelin
    01:00 Ah Kalbim

    Bugün televizyonda ne var? 17 Mart 2021 Çarşamba TV yayın akışı.. #1

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