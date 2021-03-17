Bugün televizyonda ne var? 17 Mart 2021 Çarşamba TV yayın akışı..

Bugün televizyonda ne var? 17 Mart 2021 Çarşamba TV yayın akışı..

Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. Takip ettikleri dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Peki, bugün televizyonda ne var?

Televizyon yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, günlük olarak TV yayın akışlarını kontrol ediyor.

17 Mart Çarşamba günü, televizyon ekranlarına gelecek olan yapımlar belli oldu ve ‘'Bugün televizyonda ne var?’' sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı.

Peki, Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte, 17 Mart 2021 Çarşamba TV yayın akışı..

BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Kardeşlerim

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

23:45 Hekimoğlu

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Bir Demet Tiyatro

18:30 Star Haber

20:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı

22:30 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı

01:00 Menajerimi Ara

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Masumiyet

23:30 Mucize Doktor

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:40 Seksenler

06:50 Acemi Anneler

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Kalk Gidelim

11:30 Türkan Hanım’ın Konağı

13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:30 Seksenler

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Benim Adım Melek

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Adını Feriha Koydum

08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

12:45 Kalp Atışı

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:30 Büyük Usta

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panaroma

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Doğduğun Ev Kaderindir

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

00:15 Kırmızı Oda

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7’de Sabah

07:45 Benden Sevdalı Mısın

09:50 Nermin’in Enfes Mutfağı

11:50 Tatlı Bela

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:15 Yaralı Kalbim

23:10 Kaçak Gelin

01:00 Ah Kalbim