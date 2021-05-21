Bugün televizyonda ne var? 21 Mayıs 2021 Cuma TV yayın akışı..

Bugün televizyonda ne var? 21 Mayıs 2021 Cuma TV yayın akışı..

Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. Televizyon kanallarının sıkı takipçileri, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki, bugün televizyonda ne var? İşte 21 Mayıs Cuma TV yayın akışı..

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkmak yerine evde kalıp televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.

Peki, bugün televizyonda neler, hangi programlar var? İşte, 21 Mayıs 2021 Cuma TV yayın akışı..

21 MAYIS 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bozkır Arslanı Celaleddin

22:15 Bozkır Arslanı Celaleddin

00:45 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Camdaki Kız

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:10 Güzel Köylü

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:20 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

00:15 Kapış Planı 2

FOX YAYIN AKIŞI

07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Refika ile Öze Dönüş

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Son Yaz

00:15 Savaşçı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:40 Vuslat

09:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım’ın Konağı

12:00 Kalk Gidelim

14:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

17:00 Anneler

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Payitaht “Abdülhamid”

23:35 Türk Sineması "Kelebeğin Rüyası"

02:00 Dr.Yerebakan ile Hayatın Ritmi

02:55 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Survivor 2021

10:45 Survivor Panaroma

13:15 Doya Doya Moda

17:15 O Ses Türkiye / Kolaj

20:00 Kırmızı Oda

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Bir Şansım Olsa

13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 İntikam (Avengement)

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7’de Sabah

07:45 Acı Kin

09:30 Cuma Sohbetleri

11:30 Tatlı Bela

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:15 Sensiz Olmaz

23:20 Fadime’nin Destanı

01:30 Ah Kalbim