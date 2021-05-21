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    Bugün televizyonda ne var? 21 Mayıs 2021 Cuma TV yayın akışı..

    Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. Televizyon kanallarının sıkı takipçileri, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki, bugün televizyonda ne var? İşte 21 Mayıs Cuma TV yayın akışı..
    • Haber Merkezi
    • 21.05.2021 - 08:38
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    Bugün televizyonda ne var? 21 Mayıs 2021 Cuma TV yayın akışı..

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkmak yerine evde kalıp televizyon izleyerek vakit geçirmek isteyenler, 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler, hangi programlar var? İşte, 21 Mayıs 2021 Cuma TV yayın akışı..

    21 MAYIS 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kahvaltı Haberleri
    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Bozkır Arslanı Celaleddin
    22:15 Bozkır Arslanı Celaleddin
    00:45 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Arka Sokaklar
    00:15 Camdaki Kız

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    06:10 Güzel Köylü
    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16:20 Güzel Köylü
    18:30 Star Haber
    20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
    00:15 Kapış Planı 2

    FOX YAYIN AKIŞI

    07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 Refika ile Öze Dönüş
    14:00 Temizlik Benim İşim
    16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Son Yaz
    00:15 Savaşçı

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:40 Vuslat
    09:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
    10:15 Türkan Hanım’ın Konağı 
    12:00 Kalk Gidelim
    14:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
    17:00 Anneler
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Payitaht “Abdülhamid”
    23:35 Türk Sineması "Kelebeğin Rüyası"
    02:00 Dr.Yerebakan ile Hayatın Ritmi
    02:55 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Survivor 2021
    10:45 Survivor Panaroma
    13:15 Doya Doya Moda
    17:15 O Ses Türkiye / Kolaj
    20:00 Kırmızı Oda
    00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Aşk Laftan Anlamaz
    08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
    10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    11:45 Bir Şansım Olsa
    13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
    15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18:45 SHOW Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:30 İntikam (Avengement)

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7’de Sabah
    07:45 Acı Kin
    09:30 Cuma Sohbetleri
    11:30 Tatlı Bela
    14:20 Mutfağım Şahane
    15:20 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Emanet
    21:15 Sensiz Olmaz
    23:20 Fadime’nin Destanı 
    01:30 Ah Kalbim

    Bugün televizyonda ne var? 21 Mayıs 2021 Cuma TV yayın akışı.. #1

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