Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 11 Mart Perşembe TV yayın akışı..

Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 11 Mart Perşembe TV yayın akışı..

Televizyon izleyicileri, 11 Mart 2021 Perşembe günü televizyonda hangi dizilerin olduğunu araştırıyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler TV yayın akışlarını kontrol ediyor.

11 Mart Perşembe günü televizyon ekranlarına gelen yapımlar belli oldu ve ‘'Bugün TV'de hangi diziler ve programlar var?'’ sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı.

İzlediği dizi ve programları kaçırmak istemeyenler, televizyon yayın akışlarını araştırıyor. Arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt arıyor.

Peki 11 Mart Perşembe yani bu akşam TV’de neler, hangi diziler var? İşte, 11 Mart Perşembe TV yayın akışı..

BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI 11 MART

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

KANAL D YAYIN AKIŞI 11 MART

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

23:45 Sadakatsiz

STAR TV YAYIN AKIŞI 11 MART

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Menajerimi Ara

18:30 Star Ha

00:15 Sefirin Kızı

FOX TV YAYIN AKIŞI 11 MART

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Refika ile Öze Dönüş

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Mucize Doktor

00:15 Son Yaz

TRT1 YAYIN AKIŞI 11 MART

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Seksenler

07:05 Acemi Anneler

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Kalk Gidelim

11:30 Türkan Hanım'ın Konağı

13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:30 Seksenler

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Tövbeler Olsun

23:35 Teşkilat

02:10 Yok Olmadan Keşfet

SHOW TV YAYIN AKIŞI 11 MART

06:00 Adını Feriha Koydum

08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

12:45 Kalp Atışı

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Alev Alev

00:15 Ramo

TV8 YAYIN AKIŞI 11 MART

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Survivor 2021

20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler

KANAL 7 YAYIN AKIŞI 11 MART

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Yemin

09:30 Muhabbet Kapısı

11:30 Tatlı Bela

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:15 Yaralı Kalbim

23:10 Amentü