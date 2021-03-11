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    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 11 Mart Perşembe TV yayın akışı..

    Televizyon izleyicileri, 11 Mart 2021 Perşembe günü televizyonda hangi dizilerin olduğunu araştırıyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler TV yayın akışlarını kontrol ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2021 - 08:48
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    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 11 Mart Perşembe TV yayın akışı..

    11 Mart Perşembe günü televizyon ekranlarına gelen yapımlar belli oldu ve ‘'Bugün TV'de hangi diziler ve programlar var?'’ sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı.

    İzlediği dizi ve programları kaçırmak istemeyenler, televizyon yayın akışlarını araştırıyor. Arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt arıyor.

    Peki 11 Mart Perşembe yani bu akşam TV’de neler, hangi diziler var? İşte, 11 Mart Perşembe TV yayın akışı..

    BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI 11 MART

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Bir Zamanlar Çukurova
    00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

    KANAL D YAYIN AKIŞI 11 MART

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Şarkılar Bizi Söyler
    23:45 Sadakatsiz

    STAR TV YAYIN AKIŞI 11 MART

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16:30 Menajerimi Ara
    18:30 Star Ha
    00:15 Sefirin Kızı

    FOX TV YAYIN AKIŞI 11 MART

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 Refika ile Öze Dönüş
    14:00 Temizlik Benim İşim
    16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Mucize Doktor
    00:15 Son Yaz

    TRT1 YAYIN AKIŞI 11 MART

    05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:55 Seksenler 
    07:05 Acemi Anneler
    08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
    09:30 Kalk Gidelim
    11:30 Türkan Hanım'ın Konağı
    13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
    15:55 Acemi Anneler
    17:30 Seksenler
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Tövbeler Olsun 
    23:35 Teşkilat
    02:10 Yok Olmadan Keşfet

    SHOW TV YAYIN AKIŞI 11 MART

    06:00 Adını Feriha Koydum
    08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse
    10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
    12:45 Kalp Atışı
    15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18:45 SHOW Ana Haber
    20:00 Alev Alev
    00:15 Ramo

    TV8 YAYIN AKIŞI 11 MART

    06:00 Oynat Bakalım
    07:15 8'de Sağlık
    08:30 Sinema
    10:45 Survivor Panaroma
    13:00 Doya Doya Moda
    17:15 Survivor 2021
    20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI 11 MART

    06:30 Kanal 7'de Sabah
    07:45 Yemin
    09:30 Muhabbet Kapısı
    11:30 Tatlı Bela
    14:20 Mutfağım Şahane
    15:20 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Emanet
    21:15 Yaralı Kalbim
    23:10 Amentü

    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 11 Mart Perşembe TV yayın akışı.. #1

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