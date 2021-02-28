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- Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 28 Şubat Pazar TV yayın akışı..
Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 28 Şubat Pazar TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 28.02.2021 - 08:56
28 Şubat Pazar günü televizyon ekranlarına gelen yapımlar belli oldu ve ‘'Bugün TV'de hangi diziler ve programlar var?'’ sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar, gününü televizyon izleyerek geçiriyor.
İzlediği dizileri kaçırmak istemeyenler, televizyon yayın akışlarını araştırıyor. Arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt arıyor.
Peki 28 Şubat Pazar yani bu akşam TV’de neler, hangi diziler var?
BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI 28 ŞUBAT
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Maraşlı
15:50 Kardeşlerim
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI 28 ŞUBAT
07:00 Sevimli Yunus 2
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Sadakatsiz
16:30 Cehennem Melekleri 2
19:00 Kanal D Haber Bülteni Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Boşu Bir Yerde
STAR TV YAYIN AKIŞI 28 ŞUBAT
07:00 Medcezir
08:00 Evim
09:45 Hasip ile Nasip
11:45 En Güzel Bölüm
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Sefirin Kızı
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Akrep
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
FOX TV YAYIN AKIŞI 28 ŞUBAT
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Masumiyet
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Mucize Doktor
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kefaret
TRT1 YAYIN AKIŞI 28 ŞUBAT
05:05 Işığın Prensesi
06:25 Böyle Bitmesin
08:40 Diriliş Ertuğrul
11:50 Enine Boyuna
13:00 Şefin Özel Konuğu
14:05 Uyanış Büyük Selçuklu
17:30 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber
20:00 Tövbeler Olsun
SHOW TV YAYIN AKIŞI 28 ŞUBAT
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Öyle Olsun
16:30 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Arıza
TV8 YAYIN AKIŞI 28 ŞUBAT
06:30 Oynat Bakalım
08:15 Çook Yaşa
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Survivor Panoroma
12:30 Süper 1 Takım
12:45 Kırmızı Oda
16:15 Doğduğun Ev Kaderindir
20:00 Survivor Ünlüler Gönüllüler
KANAL 7 YAYIN AKIŞI 28 ŞUBAT
06:30 Kanal 7’de Sabah- Hafta Sonu
09:30 Muhabbet Kapısı
11:50 Başkent Kulisi
12:45 Tatlı Bela
15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
16:00 Masum
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Yemin
19:40 Yemin
22:20 Yaralı Kalbim