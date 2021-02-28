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    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 28 Şubat Pazar TV yayın akışı..

    Televizyon izleyicileri 28 Şubat 2021 Pazar günü televizyonda hangi dizilerin olduğunu araştırıyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler TV yayın akışlarını kontrol ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2021 - 08:56
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    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 28 Şubat Pazar TV yayın akışı..

    28 Şubat Pazar günü televizyon ekranlarına gelen yapımlar belli oldu ve ‘'Bugün TV'de hangi diziler ve programlar var?'’ sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı.

    Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar, gününü televizyon izleyerek geçiriyor.

    İzlediği dizileri kaçırmak istemeyenler, televizyon yayın akışlarını araştırıyor. Arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt arıyor.

    Peki 28 Şubat Pazar yani bu akşam TV’de neler, hangi diziler var?

    BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI 28 ŞUBAT

    07:30 ATV’de Hafta Sonu
    10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
    11:45 Dizi TV
    12:35 Maraşlı
    15:50 Kardeşlerim
    19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
    20:00 Hercai

    KANAL D YAYIN AKIŞI 28 ŞUBAT

    07:00 Sevimli Yunus 2
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Pazar
    12:00 Arda’nın Mutfağı
    14:00 Sadakatsiz
    16:30 Cehennem Melekleri 2
    19:00 Kanal D Haber Bülteni Hafta Sonu
    20:00 Çok Güzel Hareketler 2
    23:45 Boşu Bir Yerde

    STAR TV YAYIN AKIŞI 28 ŞUBAT

    07:00 Medcezir
    08:00 Evim
    09:45 Hasip ile Nasip
    11:45 En Güzel Bölüm
    12:00 Tülin Şahin ile Moda
    13:00 Sefirin Kızı
    15:45 En Güzel Bölüm
    16:00 Akrep
    18:45 Star Haber
    20:00 Menajerimi Ara

    FOX TV YAYIN AKIŞI 28 ŞUBAT

    08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Masumiyet
    13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
    15:30 Mucize Doktor
    19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Kefaret

    TRT1 YAYIN AKIŞI 28 ŞUBAT

    05:05 Işığın Prensesi
    06:25 Böyle Bitmesin
    08:40 Diriliş Ertuğrul
    11:50 Enine Boyuna
    13:00 Şefin Özel Konuğu
    14:05 Uyanış Büyük Selçuklu
    17:30 Tozkoparan İskender
    19:00 Ana Haber
    20:00 Tövbeler Olsun

    SHOW TV YAYIN AKIŞI 28 ŞUBAT

    06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    10:00 Pazar Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Öyle Olsun
    16:30 Çocuktan Al Haberi
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Arıza

    TV8 YAYIN AKIŞI 28 ŞUBAT

    06:30 Oynat Bakalım
    08:15 Çook Yaşa
    09:45 Süper 1 Takım
    10:00 Survivor Panoroma
    12:30 Süper 1 Takım
    12:45 Kırmızı Oda
    16:15 Doğduğun Ev Kaderindir
    20:00 Survivor Ünlüler Gönüllüler

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI 28 ŞUBAT

    06:30 Kanal 7’de Sabah- Hafta Sonu
    09:30 Muhabbet Kapısı
    11:50 Başkent Kulisi
    12:45 Tatlı Bela
    15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
    16:00 Masum
    18:00 Hafta Sonu Haberleri
    19:00 Yemin 
    19:40 Yemin 
    22:20 Yaralı Kalbim

    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 28 Şubat Pazar TV yayın akışı.. #1

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