Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 28 Şubat Pazar TV yayın akışı..

Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 28 Şubat Pazar TV yayın akışı..

Televizyon izleyicileri 28 Şubat 2021 Pazar günü televizyonda hangi dizilerin olduğunu araştırıyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler TV yayın akışlarını kontrol ediyor.

28 Şubat Pazar günü televizyon ekranlarına gelen yapımlar belli oldu ve ‘'Bugün TV'de hangi diziler ve programlar var?'’ sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar, gününü televizyon izleyerek geçiriyor.

İzlediği dizileri kaçırmak istemeyenler, televizyon yayın akışlarını araştırıyor. Arama motorlarında, ‘Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?’ sorusuna yanıt arıyor.

Peki 28 Şubat Pazar yani bu akşam TV’de neler, hangi diziler var?

BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

ATV YAYIN AKIŞI 28 ŞUBAT

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Maraşlı

15:50 Kardeşlerim

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI 28 ŞUBAT

07:00 Sevimli Yunus 2

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Sadakatsiz

16:30 Cehennem Melekleri 2

19:00 Kanal D Haber Bülteni Hafta Sonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Boşu Bir Yerde

STAR TV YAYIN AKIŞI 28 ŞUBAT

07:00 Medcezir

08:00 Evim

09:45 Hasip ile Nasip

11:45 En Güzel Bölüm

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Sefirin Kızı

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Akrep

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

FOX TV YAYIN AKIŞI 28 ŞUBAT

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Masumiyet

13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Mucize Doktor

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kefaret

TRT1 YAYIN AKIŞI 28 ŞUBAT

05:05 Işığın Prensesi

06:25 Böyle Bitmesin

08:40 Diriliş Ertuğrul

11:50 Enine Boyuna

13:00 Şefin Özel Konuğu

14:05 Uyanış Büyük Selçuklu

17:30 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber

20:00 Tövbeler Olsun

SHOW TV YAYIN AKIŞI 28 ŞUBAT

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Öyle Olsun

16:30 Çocuktan Al Haberi

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Arıza

TV8 YAYIN AKIŞI 28 ŞUBAT

06:30 Oynat Bakalım

08:15 Çook Yaşa

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Survivor Panoroma

12:30 Süper 1 Takım

12:45 Kırmızı Oda

16:15 Doğduğun Ev Kaderindir

20:00 Survivor Ünlüler Gönüllüler

KANAL 7 YAYIN AKIŞI 28 ŞUBAT

06:30 Kanal 7’de Sabah- Hafta Sonu

09:30 Muhabbet Kapısı

11:50 Başkent Kulisi

12:45 Tatlı Bela

15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum

16:00 Masum

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Yemin

19:40 Yemin

22:20 Yaralı Kalbim