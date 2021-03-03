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    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 3 Mart 2021 Çarşamba TV yayın akışı..

    Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. Gününü ekran başında geçirmek isteyenler ve takip ettikleri yayınların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler yayın akışlarını araştırıyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2021 - 08:53
    • Güncelleme : 03.03.2021 - 08:54
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    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 3 Mart 2021 Çarşamba TV yayın akışı..

    3 Mart Çarşamba Atv, Kanal D, FOX, TRT1, Show TV, Star TV, TV8, Kanal 7 yayın akışları en çok araştırılan konuların başında yer alıyor.

    Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler bu akışları kontrol ediyor.

    ''Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’'' sorularının yanıtı merak ediliyor.

    Peki, Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte, 3 Mart 2021 Çarşamba TV yayın akışı..

    BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI 3 MART

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kuruluş Osman

    KANAL D YAYIN AKIŞI 3 MART

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Yüzleşme
    19:00 Kanal D Ana Haber
    20:00 Sadakatsiz
    23:30 Mars'ta Kıyamet

    STAR TV YAYIN AKIŞI 3 MART

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16:30 Söz
    18:30 Star Haber
    20:00 Adalet Birliği
    22:45 Adalet Birliği

    FOX TV YAYIN AKIŞI 3 MART

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık
    14:00 Temizlik Benin İşim
    16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Masumiyet
    22:45 Masumiyet

    TRT1 YAYIN AKIŞI 3 MART

    05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:55 Seksenler (Altyazılı)
    07:05 Acemi Anneler
    08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
    09:30 Kalk Gidelim
    11:30 Türkan Hanım'ın Konağı
    13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
    15:55 Acemi Anneler
    17:15 Seksenler (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Benim Adım Melek

    SHOW TV YAYIN AKIŞI 3 MART

    06:00 Adını Feriha Koydum
    08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
    10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
    14:00 Bir Şansım Olsa
    15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18:45 SHOW Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show

    TV8 YAYIN AKIŞI 3 MART

    06:00 Oynat Bakalım
    07:15 8'de Sağlık
    08:30 Sinema
    10:45 Survivor Panaroma
    13:00 Doya Doya Moda
    17.00 Deli Dumrul
    20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI 3 MART

    06:30 Kanal 7'de Sabah
    07:45 Zeynep'in Hikayesi
    09:50 Nermin'in Enfes Mutfağı
    11:50 Tatlı Bela
    14:20 Mutfağım Şahane
    15:20 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Emanet
    21:15 Yaralı Kalbim
    23:10 TV Filmi

    Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 3 Mart 2021 Çarşamba TV yayın akışı.. #1

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