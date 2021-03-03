Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 3 Mart 2021 Çarşamba TV yayın akışı..

Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 3 Mart 2021 Çarşamba TV yayın akışı..

Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. Gününü ekran başında geçirmek isteyenler ve takip ettikleri yayınların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler yayın akışlarını araştırıyor.

3 Mart Çarşamba Atv, Kanal D, FOX, TRT1, Show TV, Star TV, TV8, Kanal 7 yayın akışları en çok araştırılan konuların başında yer alıyor.

Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler bu akışları kontrol ediyor.

''Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’'' sorularının yanıtı merak ediliyor.

Peki, Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte, 3 Mart 2021 Çarşamba TV yayın akışı..

BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

ATV YAYIN AKIŞI 3 MART

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI 3 MART

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Yüzleşme

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

23:30 Mars'ta Kıyamet

STAR TV YAYIN AKIŞI 3 MART

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Adalet Birliği

22:45 Adalet Birliği

FOX TV YAYIN AKIŞI 3 MART

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık

14:00 Temizlik Benin İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Masumiyet

22:45 Masumiyet

TRT1 YAYIN AKIŞI 3 MART

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Seksenler (Altyazılı)

07:05 Acemi Anneler

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Kalk Gidelim

11:30 Türkan Hanım'ın Konağı

13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek

SHOW TV YAYIN AKIŞI 3 MART

06:00 Adını Feriha Koydum

08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

14:00 Bir Şansım Olsa

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TV8 YAYIN AKIŞI 3 MART

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

17.00 Deli Dumrul

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

KANAL 7 YAYIN AKIŞI 3 MART

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Zeynep'in Hikayesi

09:50 Nermin'in Enfes Mutfağı

11:50 Tatlı Bela

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:15 Yaralı Kalbim

23:10 TV Filmi