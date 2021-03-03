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- Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 3 Mart 2021 Çarşamba TV yayın akışı..
Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? 3 Mart 2021 Çarşamba TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 03.03.2021 - 08:53
- Güncelleme : 03.03.2021 - 08:54
3 Mart Çarşamba Atv, Kanal D, FOX, TRT1, Show TV, Star TV, TV8, Kanal 7 yayın akışları en çok araştırılan konuların başında yer alıyor.
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler bu akışları kontrol ediyor.
''Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’'' sorularının yanıtı merak ediliyor.
Peki, Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte, 3 Mart 2021 Çarşamba TV yayın akışı..
BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI 3 MART
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI 3 MART
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Yüzleşme
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
23:30 Mars'ta Kıyamet
STAR TV YAYIN AKIŞI 3 MART
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Adalet Birliği
22:45 Adalet Birliği
FOX TV YAYIN AKIŞI 3 MART
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık
14:00 Temizlik Benin İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Masumiyet
22:45 Masumiyet
TRT1 YAYIN AKIŞI 3 MART
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Seksenler (Altyazılı)
07:05 Acemi Anneler
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim
11:30 Türkan Hanım'ın Konağı
13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek
SHOW TV YAYIN AKIŞI 3 MART
06:00 Adını Feriha Koydum
08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
14:00 Bir Şansım Olsa
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
TV8 YAYIN AKIŞI 3 MART
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Sinema
10:45 Survivor Panaroma
13:00 Doya Doya Moda
17.00 Deli Dumrul
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
KANAL 7 YAYIN AKIŞI 3 MART
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Zeynep'in Hikayesi
09:50 Nermin'in Enfes Mutfağı
11:50 Tatlı Bela
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:15 Yaralı Kalbim
23:10 TV Filmi