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- Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 13 Nisan 2021 Salı TV yayın akışı..
Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 13 Nisan 2021 Salı TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 13.04.2021 - 09:29
- Güncelleme : 13.04.2021 - 09:30
Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyenler, günlük olarak TV yayın akışlarını kontrol ediyor.
'Bugün televizyonda neler, hangi programlar var?' sorusuna yanıt aranıyor.
Peki, bugün televizyonda neler, hangi programlar var? İşte, 13 Nisan 2021 Salı TV yayın akışı..
BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:10 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
00:20 Akıncı
02:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Camdaki Kız
08:30 Arda'nın Mutfağı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
16:45 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
23:45 Ölüm Kalım Evi
01:30 Çok Güzel Hareketler Bunlar
02:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Bir Demet Tiyatro
18:30 Star Haber
20:00 Adalet Birliği
22:30 Adalet Birliği
00:30 Dört Köşeli Üçgen
03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Memet Özer ile Mutfakta
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Baraj
23:45 Masumiyet
02:00 Savaşçı
02:45 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
07:55 Mesnevi'den Hikayeler
08:20 Kuşlarla Yolculuk
09:05 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanım'ın Konağı
12:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
15:00 Acemi Anneler
16:10 Maveraya Yolculuk
18:00 Ana Haber
18:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Masumlar Apartmanı
23:45 Maveraya Yolculuk
01:15 Gönül Dağı
02:35 Mesnevi'den Hikayeler
03:00 Sahur Bereketi
04:50 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Bir Şansım Olsa
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:15 Jack Reacher 2: Asla Geri Dönme
01:45 Jack Reacher 2: Asla Geri Dönme
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Sinema
10:45 Survivor 2021
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panorama
20:00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Düşenin Dostu
09:00 Çemberimde Gül Oya
10:45 Nermin'in Enfes Mutfağı
12:20 Yaralı Kalbim
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
18:50 İftar Saati
20:00 Emanet
21:30 Hz. Yusuf
23:20 Tatlı Bela
00:45 Tv Filmi
01:45 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti
04:50 Mukabele