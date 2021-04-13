Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 13 Nisan 2021 Salı TV yayın akışı..

Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 13 Nisan 2021 Salı TV yayın akışı..

Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. Gününü ekran başında geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki, bugün televizyonda neler, hangi diziler var?

Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyenler, günlük olarak TV yayın akışlarını kontrol ediyor.

'Bugün televizyonda neler, hangi programlar var?' sorusuna yanıt aranıyor.

Peki, bugün televizyonda neler, hangi programlar var? İşte, 13 Nisan 2021 Salı TV yayın akışı..

BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

19:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:10 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

00:20 Akıncı

02:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Camdaki Kız

08:30 Arda'nın Mutfağı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

16:45 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu

23:45 Ölüm Kalım Evi

01:30 Çok Güzel Hareketler Bunlar

02:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Bir Demet Tiyatro

18:30 Star Haber

20:00 Adalet Birliği

22:30 Adalet Birliği

00:30 Dört Köşeli Üçgen

03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Memet Özer ile Mutfakta

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Baraj

23:45 Masumiyet

02:00 Savaşçı

02:45 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

07:55 Mesnevi'den Hikayeler

08:20 Kuşlarla Yolculuk

09:05 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım'ın Konağı

12:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15:00 Acemi Anneler

16:10 Maveraya Yolculuk

18:00 Ana Haber

18:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Masumlar Apartmanı

23:45 Maveraya Yolculuk

01:15 Gönül Dağı

02:35 Mesnevi'den Hikayeler

03:00 Sahur Bereketi

04:50 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Bir Şansım Olsa

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:15 Jack Reacher 2: Asla Geri Dönme

01:45 Jack Reacher 2: Asla Geri Dönme

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Sinema

10:45 Survivor 2021

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Panorama

20:00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler

00:15 Survivor Ekstra

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Düşenin Dostu

09:00 Çemberimde Gül Oya

10:45 Nermin'in Enfes Mutfağı

12:20 Yaralı Kalbim

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

18:50 İftar Saati

20:00 Emanet

21:30 Hz. Yusuf

23:20 Tatlı Bela

00:45 Tv Filmi

01:45 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti

04:50 Mukabele