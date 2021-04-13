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    Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 13 Nisan 2021 Salı TV yayın akışı..

    Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. Gününü ekran başında geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki, bugün televizyonda neler, hangi diziler var?
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2021 - 09:29
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 09:30
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    Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 13 Nisan 2021 Salı TV yayın akışı..

    Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyenler, günlük olarak TV yayın akışlarını kontrol ediyor.

    'Bugün televizyonda neler, hangi programlar var?' sorusuna yanıt aranıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler, hangi programlar var? İşte, 13 Nisan 2021 Salı TV yayın akışı..

    BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    19:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar
    20:10 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
    00:20 Akıncı 
    02:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Camdaki Kız
    08:30 Arda'nın Mutfağı
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:15 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
    16:45 Aşk-ı Memnu
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Hekimoğlu
    23:45 Ölüm Kalım Evi
    01:30 Çok Güzel Hareketler Bunlar
    02:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16:30 Bir Demet Tiyatro
    18:30 Star Haber
    20:00 Adalet Birliği
    22:30 Adalet Birliği
    00:30 Dört Köşeli Üçgen
    03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 Memet Özer ile Mutfakta
    14:00 Temizlik Benim İşim
    16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Baraj
    23:45 Masumiyet
    02:00 Savaşçı
    02:45 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    07:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    07:55 Mesnevi'den Hikayeler 
    08:20 Kuşlarla Yolculuk
    09:05 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
    10:15 Türkan Hanım'ın Konağı
    12:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
    15:00 Acemi Anneler
    16:10 Maveraya Yolculuk
    18:00 Ana Haber
    18:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel 
    20:30 Masumlar Apartmanı
    23:45 Maveraya Yolculuk
    01:15 Gönül Dağı
    02:35 Mesnevi'den Hikayeler
    03:00 Sahur Bereketi 
    04:50 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Aşk Laftan Anlamaz
    08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
    10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    11:45 Bir Şansım Olsa
    13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
    15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:15 Jack Reacher 2: Asla Geri Dönme
    01:45 Jack Reacher 2: Asla Geri Dönme

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Sinema
    10:45 Survivor 2021
    13:15 Doya Doya Moda
    17:15 Survivor Panorama
    20:00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler
    00:15 Survivor Ekstra

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7'de Sabah
    07:45 Düşenin Dostu
    09:00 Çemberimde Gül Oya
    10:45 Nermin'in Enfes Mutfağı
    12:20 Yaralı Kalbim
    14:20 Mutfağım Şahane
    15:20 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    18:50 İftar Saati 
    20:00 Emanet
    21:30 Hz. Yusuf
    23:20 Tatlı Bela
    00:45 Tv Filmi
    01:45 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti
    04:50 Mukabele

    Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 13 Nisan 2021 Salı TV yayın akışı.. #1

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
    23:45 Bir Zamanlar Çukurova

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk-ı Memnu
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Hekimoğlu
    23:45 Çok Güzel Hareketler 2

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Benim Tatlı Yalanım
    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16:30 Bir Demet Tiyatro
    18:30 Star Haber
    20:00 Son Hava Bükücü
    22:30 Kara Bela 
    00:30 Son Hava Bükücü

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
    13:00 Dostumun Dünyası
    14:00 Temizlik Benim İşim
    16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
    20:00 Baraj
    23:45 Masumiyet

    TRT1 YAYIN AKIŞI

    05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:40 Seksenler (Altyazılı)
    06:50 Acemi Anneler
    08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
    09:30 Türkan Hanım'ın Konağı
    11:00 Kalk Gidelim
    13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
    15:55 Acemi Anneler
    17:30 Seksenler (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Masumlar Apartmanı
    21:45 Bir Zamanlar Kıbrıs
    00:15 2002 Dünya Kupası Türkiye-Letonya
    02:10 Türkan Hanım'ın Konağı
    03:30 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Adını Feriha Koydum
    08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
    10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
    11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
    12:45 Kalp Atışı
    15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
    18.45 SHOW Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:15 Kırmızı Kamyon

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Sinema
    10:45 Survivor Panaroma
    13:15 Doya Doya Moda
    17:15 Survivor Ünlüler-Gönüllüler
    20:00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler
    00:15 Survivor Ekstra

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7'de Sabah
    07:45 Bir Küp Altın
    09:50 Nermin'in Enfes Mutfağı
    11:50 Yaralı Kalbim
    14:20 Mutfağım Şahane
    15:20 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Emanet
    21:30 Tatlı Bela
    23:10 Medine
    01:00 Ah Kalbim

     

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