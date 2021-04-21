Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 21 Nisan 2021 Çarşamba TV yayın akışı..

Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 21 Nisan 2021 Çarşamba TV yayın akışı..

Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarını araştırıyor. Peki, 21 Nisan bugün televizyonda ne var?

Televizyon yayın akışları, vatandaşlar tarafından günün en çok araştırılan konularının başında geliyor.

Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler bu akışları kontrol ediyor.

21 Nisan Çarşamba günü, televizyon ekranlarına gelecek olan yapımlar belli oldu ve 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı.

Peki, Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte, 21 nisan 2021 Çarşamba TV yayın akışı...

21 NİSAN ÇARŞAMBA TELEVİZYONDA NELER VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:15 Kuruluş Osman

00:20 Akıncı

02:25 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

16:45 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

22:45 Camdaki Kız

01:45 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

02:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

17:00 Bekir Köse ile İftara Doğru

18:30 Star Haber

20:00 Seni Çok Bekledim

22:30 Yeni Nesil Ajan XXX 3

00:15 Kağıt Ev

03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Masumiyet

00:15 Mucize Doktor

02:45 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:35 Bir Yusuf Masalı

07:50 Mesnevi'den Hikayeler

08:15 Kuşlarla Yolculuk

09:05 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım’ın Konağı

12:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

14:45 İyilik Hikayeleri

15:00 Acemi Anneler

16:15 Mavera

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:25 Doğrusu Ne?

18:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Benim Adım Melek

23:45 Mavera

01:15 Gönül Dağı

02:20 Mesnevi'den Hikayeler

02:45 Sahur Bereketi

04:35 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Bir Şansım Olsa

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Yaşamın Ötesinde

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Survivor 2021

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Panorama

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7’de Sabah

07:45 Allı Turnam

09:00 Aşan Bilir Karlı Aağın Ardını

10:45 Nermin’in Enfes Mutfağı

12:20 Yaralı Kalbim

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

18:50 İftar Saati

20:00 Emanet

21:30 Hz. Yusuf

23:20 Tatlı Bela

00:45 TV Filmi

02:10 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti

04:50 Mukabele