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- Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 21 Nisan 2021 Çarşamba TV yayın akışı..
Bugün televizyonda neler, hangi programlar var? 21 Nisan 2021 Çarşamba TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 21.04.2021 - 09:18
- Güncelleme : 21.04.2021 - 09:24
Televizyon yayın akışları, vatandaşlar tarafından günün en çok araştırılan konularının başında geliyor.
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler bu akışları kontrol ediyor.
21 Nisan Çarşamba günü, televizyon ekranlarına gelecek olan yapımlar belli oldu ve 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı.
Peki, Bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte, 21 nisan 2021 Çarşamba TV yayın akışı...
21 NİSAN ÇARŞAMBA TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:15 Kuruluş Osman
00:20 Akıncı
02:25 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
16:45 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
22:45 Camdaki Kız
01:45 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
02:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
17:00 Bekir Köse ile İftara Doğru
18:30 Star Haber
20:00 Seni Çok Bekledim
22:30 Yeni Nesil Ajan XXX 3
00:15 Kağıt Ev
03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Masumiyet
00:15 Mucize Doktor
02:45 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:35 Bir Yusuf Masalı
07:50 Mesnevi'den Hikayeler
08:15 Kuşlarla Yolculuk
09:05 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanım’ın Konağı
12:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
14:45 İyilik Hikayeleri
15:00 Acemi Anneler
16:15 Mavera
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:25 Doğrusu Ne?
18:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Benim Adım Melek
23:45 Mavera
01:15 Gönül Dağı
02:20 Mesnevi'den Hikayeler
02:45 Sahur Bereketi
04:35 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Bir Şansım Olsa
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Yaşamın Ötesinde
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Survivor 2021
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panorama
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7’de Sabah
07:45 Allı Turnam
09:00 Aşan Bilir Karlı Aağın Ardını
10:45 Nermin’in Enfes Mutfağı
12:20 Yaralı Kalbim
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
18:50 İftar Saati
20:00 Emanet
21:30 Hz. Yusuf
23:20 Tatlı Bela
00:45 TV Filmi
02:10 Mustafa Karataş ile Sahur Vakti
04:50 Mukabele