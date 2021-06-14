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- Bugün televizyonda neler var? 14 Haziran Pazartesi TV yayın akışı..
Bugün televizyonda neler var? 14 Haziran Pazartesi TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 14.06.2021 - 08:36
Gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında TV yayın akışları yer alıyor.
Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
14 Haziran 2021 Pazartesi akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte, 14 Haziran 2021 Pazartesi TV yayın akışı...
14 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Maraşlı
00:20 Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşkın Tarifi
22:45 Aşkın Tarifi
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Yüksek Sosyete
11:15 Kaçak Gelinler
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:15 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş
22:30 Arkadaşım Hoşgeldin
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Sen Çal Kapımı
14:00 Şevkat Yerimdar
16:00 Yasak Elma
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Şef Akademi
22:30 Sen Çal Kapımı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:35 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
08:00 Vuslat
11:00 Tozkoparan
12:45 Kalk Gidelim
15:55 EURO 2020 İskoçya Çekya
18:00 Ana Haber
18:55 EURO 2020 Polonya-Slovakya
21:00 Kupa Akşamı
21:55 EURO 2020 İspanya-İsveç
00:15 Teşkilat
02:40 3’te 3
04:10 Kalk Gidelim
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Alev Alev
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Kahraman Babam
23:00 Kahraman Babam
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Survivor 2021
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panaroma
20:00 Survivor 2021
00:15 Survivor Ekstra
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Şampiyon Dedem
09:50 Nermin'in Enfes Mutfağı
12:00 Tohum
13:10 Ümmühan
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:15 Sensiz Olmaz
23:20 Sakın Söyleme
01:30 Ah Kalbim