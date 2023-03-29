Bugün televizyonda neler var? 29 Mart Çarşamba TV yayın akışı!

İftardan sonra TV karşısına geçenler, kumandayı eline alır almaz kanalları geziyor.

29 Mart Çarşamba günü TV'de neler var sorusunu araştıranlar, birbirinden iddialı yapımlarla karşılaşıyor.

Kanalların bugünkü yayın akışları belli oldu.

Çarşamba akşamı Aile, Kraliçe, Kuruluş Osman, Çöp Adam,Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, Adım Farah ve Survivor 2023 programları ekranda olacak.

Peki, 29 Mart TV'de hangi diziler var? İşte kanallar ve yayın akışları...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

18:45 ATV Ana Haber

19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:00 Kuruluş Osman

22:00 Cumhurbaşkanı Özel

23:45 Bir Küçük Gün Işığı

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hayat Şarkısı

12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Kraliçe

Star TV yayın akışı

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak İle Fidan

17:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çöp Adam

FOX TV yayın akışı

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

13:15 Yalnız Kalpler

14:30 Adım Farah

15:45 En Hamarat Benim

18:45 Ne Olmuştu?

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Adım Farah

TRT 1 yayın akışı

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:20 1 Çorba

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Seksenler

15:40 1 Çorba

15:45 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması (Yeni Sezon)

17:40 İddiaların Aksine

17:45 Ana Haber

18:10 Ramazan Sevinci

19:50 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (Yerli Sinema)

22:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzek Okuma Yarışması (Yeni Sezon)

TV 8 yayın akışı

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

10:30 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile

22:45 Ailecek Şaşkınız (Yerli Sinema)

01:30 Güzel Günler