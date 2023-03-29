Bugün televizyonda neler var? 29 Mart Çarşamba TV yayın akışı!

İftardan sonra TV karşısına geçenler, kumandayı eline alır almaz kanalları geziyor.
29 Mart Çarşamba günü TV'de neler var sorusunu araştıranlar, birbirinden iddialı yapımlarla karşılaşıyor.
Kanalların bugünkü yayın akışları belli oldu.
Çarşamba akşamı Aile, Kraliçe, Kuruluş Osman, Çöp Adam,Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, Adım Farah ve Survivor 2023 programları ekranda olacak.
Peki, 29 Mart TV'de hangi diziler var? İşte kanallar ve yayın akışları...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
18:45 ATV Ana Haber
19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Kuruluş Osman
22:00 Cumhurbaşkanı Özel
23:45 Bir Küçük Gün Işığı
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hayat Şarkısı
12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Kraliçe
Star TV yayın akışı
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak İle Fidan
17:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çöp Adam
FOX TV yayın akışı
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
13:15 Yalnız Kalpler
14:30 Adım Farah
15:45 En Hamarat Benim
18:45 Ne Olmuştu?
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Adım Farah
TRT 1 yayın akışı
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:20 1 Çorba
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Seksenler
15:40 1 Çorba
15:45 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması (Yeni Sezon)
17:40 İddiaların Aksine
17:45 Ana Haber
18:10 Ramazan Sevinci
19:50 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (Yerli Sinema)
22:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzek Okuma Yarışması (Yeni Sezon)
TV 8 yayın akışı
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
10:30 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile
22:45 Ailecek Şaşkınız (Yerli Sinema)
01:30 Güzel Günler