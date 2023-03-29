Bugün televizyonda neler var? 29 Mart Çarşamba TV yayın akışı! Bu akşam televizyon ekranlarında birbirinden iddialı yapımlar yer alıyor. Peki, 29 Mart Çarşamba TV'de neler var? İşte Kanal D, ATV, Show TV, Fox TV, Star TV, TRT 1, tv8 yayın akışları...

İftardan sonra TV karşısına geçenler, kumandayı eline alır almaz kanalları geziyor. 29 Mart Çarşamba günü TV'de neler var sorusunu araştıranlar, birbirinden iddialı yapımlarla karşılaşıyor. Kanalların bugünkü yayın akışları belli oldu. Çarşamba akşamı Aile, Kraliçe, Kuruluş Osman, Çöp Adam,Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, Adım Farah ve Survivor 2023 programları ekranda olacak. Peki, 29 Mart TV'de hangi diziler var? İşte kanallar ve yayın akışları... ATV yayın akışı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol’da 18:45 ATV Ana Haber 19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar 20:00 Kuruluş Osman 22:00 Cumhurbaşkanı Özel 23:45 Bir Küçük Gün Işığı 02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel Kanal D yayın akışı 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Hayat Şarkısı 12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk ve Umut 17:00 Hicran 18:40 Kanal D Ana Haber 20:00 Kraliçe Star TV yayın akışı 09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde 16:00 Toprak İle Fidan 17:00 Söz 18:15 Star Haber 19:00 Çok Güzel Hareketler 2 20:00 Çöp Adam FOX TV yayın akışı 07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün 12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası 13:15 Yalnız Kalpler 14:30 Adım Farah 15:45 En Hamarat Benim 18:45 Ne Olmuştu? 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber 20:00 Adım Farah TRT 1 yayın akışı 08:45 Bu Toprağın Sesi 10:20 1 Çorba 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse 13:10 Seksenler 15:40 1 Çorba 15:45 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması (Yeni Sezon) 17:40 İddiaların Aksine 17:45 Ana Haber 18:10 Ramazan Sevinci 19:50 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (Yerli Sinema) 22:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzek Okuma Yarışması (Yeni Sezon) TV 8 yayın akışı 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa 10:30 Survivor 2023 12:15 Survivor Panorama 15:00 Canım Annem 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 20:00 Survivor 2023 00:15 Survivor Ekstra 01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan Show TV yayın akışı 08:00 Bu Sabah 10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Aile 22:45 Ailecek Şaşkınız (Yerli Sinema) 01:30 Güzel Günler