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- Bugün televizyonda neler var? 5 Haziran 2021 Cumartesi TV yayın akışı..
Bugün televizyonda neler var? 5 Haziran 2021 Cumartesi TV yayın akışı..
Takip ettiği dizi ve programları kaçırmak istemeyen izleyiciler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 5 Haziran Cumartesi TV yayın akışı...
- Haber Merkezi
- 05.06.2021 - 09:01
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Cumartesi gününü ekran başında geçirenler, 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.
5 Haziran 2021 Cumartesi gününde, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 5 Haziran 2021 Cumartesi TV yayın akışı..
5 HAZİRAN CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
- 07:30 atv'de Hafta Sonu
- 10:00 Köpek Didi'nin Çiftliği
- 12:00 Bozkır Arslanı Celaleddin
- 15:30 Bir Zamanlar Çukurova
- 19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
- 20:00 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 08:15 Set Ekstra
- 08:30 Konuştukça
- 09:45 Magazin D Cumartesi
- 13:00 Arda'nın Mutfağı
- 13:45 Aşk İksiri
- 15:45 Çok Güzel Hareketler 2
- 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Takip 3: Son Karşılaşma
- 22:00 Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi - 2
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Medcezir
- 10:00 Burcu ile Hafta Sonu
- 12:00 Film/yerli dizi
- 14:00 Film/yerli dizi
- 16:30 Film/yerli dizi
- 19:00 Star Haber
- 20:00 İBO Show
FOX YAYIN AKIŞI
- 08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Mehmet Özer ile Mutfakta
- 12:15 Kamera Arkası
- 13:00 Bir Su Hikayesi
- 13:45 Kefaret
- 16:15 Sen Çal Kapımı
- 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Savaşçı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 08:25 Bir Zamanlar Kıbrıs
- 11:40 Anneler Stüdyo (Canlı)
- 13:30 Gönül Dağı (Altyazılı)
- 17:20 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 20:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
TV8 YAYIN AKIŞI
- 08:30 Çook Yaşa
- 09:45 Mutfakta Türev Var
- 10:00 Süper 1 Takım
- 10:45 Survivor Panaroma
- 13:15 Doğduğun Ev Kaderindir
- 15:45 Kırmızı Oda
- 20:00 Survivor 2021
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 10:00 Cumartesi Sürprizi
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 14:30 Feryat
- 16:15 Emine
- 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
- 06:00 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
- 07:45 Aman Doktor
- 10:00 Nursaçan'la Sohbetler
- 11:20 Gündüz Gece
- 13:00 Yaralı Kalbim
- 14:40 Dünyanın Tadı
- 16:00 Masum
- 18:00 Hafta Sonu Haberleri
- 19:00 Yemin
- 22:20 Sensiz Olmaz