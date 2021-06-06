Bugün televizyonda neler var? 6 Haziran 2021 Pazar TV yayın akışı..

Pazar günü televizyon karşısında keyif yapmak isteyenler televizyon yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 6 Haziran 2021 Pazar TV yayın akışı..

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar, 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.

Peki 6 Haziran Pazar TV’de neler, hangi diziler var? İşte, 6 Haziran 2021 Pazar TV yayın akışı..

6 HAZİRAN BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Robot Köpek

14:35 Maraşlı

19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Black Water: Abyss

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Geniş Aİle

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Takip 3: Son Karşılaşma

15:15 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Uzaylı İstilası

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Geniş Aile

09:30 Cocomelon

10:00 Ah Nerede

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

15:30 En Güzel Bölüm

15:45 Kağıt Ev

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

00:15 Akrep

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kadının Eseri

12:30 Bay Yanlış

13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Sen Çal Kapımı

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kefaret

00:15 Son Yaz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:00 İmparatoriçe Ki

06:00 Yeşil Deniz

08:45 Diriliş "Ertuğrul"

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Şehirden Uzakta

14:10 Masumlar Apartmanı

17:10 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat (Altyazılı)

00:15 Gönül Dağı

02:35 Diriliş "Ertuğrul"

04:55 Yerli Belgesel

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Jack ve Fasulye Sırığı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Canım Kardeşim

16:15 Senede Bir Gün

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Yedi Bela Hüsnü

22:00 Gülen Gözler

00:15 Görevimiz Tatil

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panaroma

13:45 Kırmızı Oda

17:15 Yerli Sinema

20:00 Survivor 2021

00:15 Survivor Ekstra

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu

07:45 Aman Doktor 2

09:50 Muhabbet Kapısı

11.50 Başkent Kulisi

12:45 Tatlı Bela

15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum

16:00 Masum

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Yemin

19:40 Yemin (Yeni Bölüm)

22:20 Sensiz Olmaz

00:20 Karahisar Kalesi

01:45 Ah Kalbim