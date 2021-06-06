- Haberler
- Medya Haberleri
- Bugün televizyonda neler var? 6 Haziran 2021 Pazar TV yayın akışı..
Bugün televizyonda neler var? 6 Haziran 2021 Pazar TV yayın akışı..
- Haber Merkezi
- 06.06.2021 - 09:20
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar, 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.
Peki 6 Haziran Pazar TV’de neler, hangi diziler var? İşte, 6 Haziran 2021 Pazar TV yayın akışı..
6 HAZİRAN BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Robot Köpek
14:35 Maraşlı
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Black Water: Abyss
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:30 Geniş Aİle
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Takip 3: Son Karşılaşma
15:15 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Uzaylı İstilası
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Geniş Aile
09:30 Cocomelon
10:00 Ah Nerede
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
15:30 En Güzel Bölüm
15:45 Kağıt Ev
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
00:15 Akrep
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kadının Eseri
12:30 Bay Yanlış
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Sen Çal Kapımı
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kefaret
00:15 Son Yaz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:00 İmparatoriçe Ki
06:00 Yeşil Deniz
08:45 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Şehirden Uzakta
14:10 Masumlar Apartmanı
17:10 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat (Altyazılı)
00:15 Gönül Dağı
02:35 Diriliş "Ertuğrul"
04:55 Yerli Belgesel
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Jack ve Fasulye Sırığı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Canım Kardeşim
16:15 Senede Bir Gün
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Yedi Bela Hüsnü
22:00 Gülen Gözler
00:15 Görevimiz Tatil
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Survivor Panaroma
13:45 Kırmızı Oda
17:15 Yerli Sinema
20:00 Survivor 2021
00:15 Survivor Ekstra
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
07:45 Aman Doktor 2
09:50 Muhabbet Kapısı
11.50 Başkent Kulisi
12:45 Tatlı Bela
15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
16:00 Masum
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Yemin
19:40 Yemin (Yeni Bölüm)
22:20 Sensiz Olmaz
00:20 Karahisar Kalesi
01:45 Ah Kalbim