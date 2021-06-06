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    Bugün televizyonda neler var? 6 Haziran 2021 Pazar TV yayın akışı..

    Pazar günü televizyon karşısında keyif yapmak isteyenler televizyon yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 6 Haziran 2021 Pazar TV yayın akışı..
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2021 - 09:20
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    Bugün televizyonda neler var? 6 Haziran 2021 Pazar TV yayın akışı..

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar, 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor.

    Peki 6 Haziran Pazar TV’de neler, hangi diziler var? İşte, 6 Haziran 2021 Pazar TV yayın akışı..

    6 HAZİRAN BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 atv'de Hafta Sonu
    10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
    11:45 Dizi TV
    12:35 Robot Köpek
    14:35 Maraşlı  
    19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
    20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
    00:20 Black Water: Abyss

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:30 Geniş Aİle
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Pazar
    12:00 Arda ile Omuz Omuza
    13:00 Takip 3: Son Karşılaşma
    15:15 Camdaki Kız  
    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Çok Güzel Hareketler 2
    23:45 Uzaylı İstilası

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Geniş Aile
    09:30 Cocomelon
    10:00 Ah Nerede
    12:00 Tülin Şahin ile Moda
    13:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
    15:30 En Güzel Bölüm
    15:45 Kağıt Ev 
    18:45 Star Haber
    20:00 Menajerimi Ara
    00:15 Akrep

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Kadının Eseri
    12:30 Bay Yanlış
    13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
    15:30 Sen Çal Kapımı
    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Kefaret
    00:15 Son Yaz

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    04:00 İmparatoriçe Ki
    06:00 Yeşil Deniz 
    08:45 Diriliş "Ertuğrul"
    11:50 Enine Boyuna (Canlı)
    13:00 Şehirden Uzakta
    14:10 Masumlar Apartmanı
    17:10 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Teşkilat (Altyazılı)
    00:15 Gönül Dağı
    02:35 Diriliş "Ertuğrul"
    04:55 Yerli Belgesel

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin
    08:00 Jack ve Fasulye Sırığı
    10:00 Pazar Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Canım Kardeşim
    16:15 Senede Bir Gün
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Yedi Bela Hüsnü
    22:00 Gülen Gözler
    00:15 Görevimiz Tatil

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    08:30 Çook Yaşa
    09:45 10 Yaş Genç
    10:30 Süper 1 Takım
    10:45 Survivor Panaroma
    13:45 Kırmızı Oda
    17:15 Yerli Sinema
    20:00 Survivor 2021
    00:15 Survivor Ekstra

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
    07:45 Aman Doktor 2
    09:50 Muhabbet Kapısı
    11.50 Başkent Kulisi
    12:45 Tatlı Bela
    15:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
    16:00 Masum
    18:00 Hafta Sonu Haberleri
    19:00 Yemin
    19:40 Yemin (Yeni Bölüm)
    22:20 Sensiz Olmaz
    00:20 Karahisar Kalesi
    01:45 Ah Kalbim

    Bugün televizyonda neler var? 6 Haziran 2021 Pazar TV yayın akışı.. #1

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